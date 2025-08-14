– Foto: Marcel Eichholz

TuS Garbsen feiert klaren Heimsieg gegen Anderten 4:0-Erfolg für TuS Garbsen – Faust sieht Ergebnis „auf jeden Fall zu hoch" – Anderten hadert mit späten Gegentoren

Der TuS Garbsen hat am Dienstagabend in der Bezirksliga Hannover einen souveränen 4:0-Heimerfolg gegen den SV Sportfreunde Anderten 1922 gefeiert. Während TuS-Trainer Daniel Thomaschewski von einem „verdienten Sieg“ sprach, haderte sein Andertener Kollege Tobias Faust mit der Höhe des Ergebnisses. „Am Ende verloren, 4 zu 0, ist auf jeden Fall zu hoch“, stellte Faust fest. Vor allem die beiden Gegentreffer in der Nachspielzeit hätten das Resultat verzerrt: „Die fallen in der 90., weil wir auch aufgemacht haben. Die nehme ich da mal raus.“

Die Partie begann mit einer klaren Dominanz der Gastgeber. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft“, bilanzierte Thomaschewski. Zwar habe Anderten „zwei, drei Nadelstiche setzen“ können, doch Garbsen hielt das Geschehen zumeist unter Kontrolle. Eine Szene hätte jedoch den Spielverlauf verändern können: Nach einem Fehler im Aufbauspiel des TuS kam Anderten gefährlich vors Tor. „Der Spieler hat gut abgeschlossen, und Tim Windhorn hat den Ball auf der Linie geklärt“, so Thomaschewski. Ob dabei ein Handspiel vorlag, sei für ihn nicht zu erkennen gewesen: „So ein Spiel kann dann halt auch mal anders ausgehen, wenn es 1:1 steht.“ Das 1:0 für Garbsen erzielte Marius Brückner in der 28. Minute nach einem langen Ball und einem abgewehrten ersten Versuch, den er im Nachschuss verwandelte. Faust ärgerte sich über die Entstehung: „Wir passen einmal auf der Seite nicht auf, sie bringen den Ball rein, und der zweite Schuss ist drin.“ Das 2:0 fiel in der 81. Minute nach einem individuellen Fehler der Gäste: „Da hat die Kommunikation gefehlt. Wir verlieren den Ball im Fünfer, und dann wird er einfach eingeschoben“, so Faust.