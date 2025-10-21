TuS Garbsen enttäuscht beim Tabellenletzten

– Foto: Thies Meyer

Nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen hat der TuS Garbsen in der Bezirksliga 2 Hannover einen herben Rückschlag kassiert. Beim Tabellenletzten TuS Altwarmbüchen setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage – und das nach einer über weite Strecken ideenlosen Vorstellung.

„Das war wirklich mit Abstand die schlechteste Leistung, seitdem ich Trainer bin beim TuS“, zeigte sich Daniel Thomaschewski nach dem Spiel deutlich enttäuscht. „Eins kann man zugutehalten: Wir haben geschlossen schlecht gespielt.“ So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TuS Altwarmbüchen 1954 Altwarmbüche TuS Garbsen TuS Garbsen 3 0 Abpfiff

Garbsen kam von Beginn an kaum in die Partie. Altwarmbüchen zeigte den größeren Einsatz und nutzte die Fehler des Gegners konsequent aus. Mirko Blech (39.), Devin Dollmann (59.) und Daniel Hector Patino Mosquera (77.) sorgten für den verdienten Sieg der Hausherren, die damit ihren zweiten Saisonsieg feierten. „Der Gegner war nicht unheimlich stark, aber hat aufopferungsvoll gekämpft“, analysierte Thomaschewski. „Wir haben zu langsam gespielt, ohne Zielstrebigkeit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir keinen einzigen Torschuss.“ Auch mehrere Wechsel zur Pause brachten keine Wende, obwohl einige angeschlagene Spieler nachträglich zum Einsatz kamen.