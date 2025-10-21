TuS Garbsen enttäuscht beim Tabellenletzten

Nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen hat der TuS Garbsen in der Bezirksliga 2 Hannover einen herben Rückschlag kassiert. Beim Tabellenletzten TuS Altwarmbüchen setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage – und das nach einer über weite Strecken ideenlosen Vorstellung.
„Das war wirklich mit Abstand die schlechteste Leistung, seitdem ich Trainer bin beim TuS“, zeigte sich Daniel Thomaschewski nach dem Spiel deutlich enttäuscht. „Eins kann man zugutehalten: Wir haben geschlossen schlecht gespielt.“
Garbsen kam von Beginn an kaum in die Partie. Altwarmbüchen zeigte den größeren Einsatz und nutzte die Fehler des Gegners konsequent aus. Mirko Blech (39.), Devin Dollmann (59.) und Daniel Hector Patino Mosquera (77.) sorgten für den verdienten Sieg der Hausherren, die damit ihren zweiten Saisonsieg feierten.
„Der Gegner war nicht unheimlich stark, aber hat aufopferungsvoll gekämpft“, analysierte Thomaschewski. „Wir haben zu langsam gespielt, ohne Zielstrebigkeit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir keinen einzigen Torschuss.“ Auch mehrere Wechsel zur Pause brachten keine Wende, obwohl einige angeschlagene Spieler nachträglich zum Einsatz kamen.
Trotz des klaren Ergebnisses sah der Trainer in der zweiten Hälfte leichte Ansätze. „Mit ein bisschen Kaltschnäuzigkeit hätten wir vielleicht ein, zwei Tore machen können, obwohl es nicht verdient gewesen wäre.“
Nach dem Rückschlag steht der TuS Garbsen mit 17 Punkten auf Rang neun. Der Aufsteiger aus Altwarmbüchen bleibt zwar im Tabellenkeller, verkürzt den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze aber auf fünf Punkte. „Ich hoffe, das war nur ein einmaliger Ausrutscher“, sagte Thomaschewski. „Gegen Davenstedt müssen wir ein anderes Gesicht zeigen – sonst kriegst du die Hucke richtig voll.“
TuS Altwarmbüchen 1954 – TuS Garbsen 3:0
TuS Altwarmbüchen 1954: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Marco Faulborn (86. Marek Müller), Timo Rowold, Lennart Mokijewski, Daniel Hector Patino Mosquera (93. Ferit Talu), Leon Urbach, Mirko Blech (85. David Czepiel), Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann (75. David Arnold), Yannik Gruhn - Trainer: Sebastian Schmidt
TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Mehmet Akcay, Tim Windhorn, Niklas Preuß, Robin Oltmann, Bennet Busse (60. Emmanuel Opoku Boamah), Daniel Skowronek (82. Davut Durnagöl), Devin Wutke (46. Jan Rohde), Marius Brückner (46. Eray Aksoy), Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack (76. Yunus Emre Kelleci) - Trainer: Daniel Tomaschewski
Schiedsrichter: Fabian Guttmann
Tore: 1:0 Mirko Blech (39.), 2:0 Devin Dollmann (59.), 3:0 Daniel Hector Patino Mosquera (77.)