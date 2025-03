TuS Fleestedt: Vom Neuling zum Überraschungsteam der Liga

Der Aufsteiger TuS Fleestedt spielt in der Landesliga der Frauen eine beeindruckende Saison. Mit 26 Punkten aus 16 Spielen belegt das Team von Trainer Daniel Flindt aktuell den vierten Tabellenplatz – eine Platzierung, mit der vor der Saison wohl kaum jemand gerechnet hätte, am wenigsten das Team selbst. Warum der TuS so erfolgreich ist und welche Ziele die Mannschaft für den weiteren Saisonverlauf verfolgt, erklärt Trainer Flindt im Interview.

Was macht euch in dieser Saison so stark?

Aufgrund eines sehr breiten Kaders können wir Ausfälle sehr gut kompensieren. Wir haben zwei sehr starke Torhüterinnen, was auch ein riesiger Faktor ist. Aber vor allem die Motivation und Bereitschaft der Spielerinnen Woche für Woche für das Ziel „Klassenerhalt“ im Training zu arbeiten, finde ich sehr beeindruckend. Seit Beginn der Rückrundenvorbereitung Ende Januar haben wir eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von 17 Spielerinnen.





Auffällig ist, dass ihr bislang „nur“ 29 Tore erzielt habt. Nur die drei Teams, die derzeit auf einen direkten Abstiegsplatz stehen, haben weniger Treffer erzielt. Fehlt euch eine, wie heißt es so schön, echte Torjägerin im Team? Oder ist das eher ein Vorteil für euch, weil ihr durch eure Vielzahl an Schützinnen unberechenbar für eure Gegner seid?

29 erzielte Tore sind natürlich deutlich zu wenig. Uns fehlt zurzeit die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Wir spielen uns viele gute Möglichkeiten raus, schaffen es dann aber nicht die Bälle im Tor unterzubringen. Trotzdem finde ich nicht, dass uns eine echte Torjägerin fehlt. Wir haben eine Vielzahl von Spielerinnen, die schon Tore erzielt haben. So sind wir nicht von einzelnen Spielerinnen abhängig.

Dazu muss man aber auch erwähnen, dass wir erst 26 Gegentore bekommen haben. Nur drei Teams, die derzeit auf Platz eins bis drei stehen, haben weniger Gegentore bekommen.





Was habt ihr euch für die restliche Saison alles vorgenommen?

Zunächst wollen wir weiter Punkte sammeln, um den Klassenerhalt ganz sicher zu machen. Dann geht es auch darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln und neue Spielerinnen in die Mannschaft zu integrieren.

Ein Highlight wird das Pokalhalbfinale, welches wir am 19.04.2025 am Sportzentrum Seevetal gegen den ATSV Scharmbeckstotel bestreiten dürfen. Hier wollen wir natürlich in das Finale einziehen, wissen aber auch, dass wir an diesem Tag eine unserer besten Leistungen auf den Platz bringen müssen.





Wie schaut es bei dir on der kommenden Saison aus? Bleibst du als Trainer deinem Team erhalten?

Wie es bei mir in der kommenden Saison aussieht, kann ich hier noch gar nicht abschließend beantworten. Wir sind gerade dabei einen Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Ein Gespräch mit dem Vorstand des TuS wird aber jetzt zeitnah stattfinden.

Ich möchte aber noch anmerken, dass es mir einen riesigen Spaß macht, mit dieser Mannschaft und dem Trainerteam zu arbeiten. Die Chance, das ich noch ein weiteres Jahr als Trainer der 1. Damen vom TuS Fleestedt zur Verfügung stehe, steht also nicht so schlecht. 😉