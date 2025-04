TuS Finkenwerder feiert vorzeitige Meisterschaft und Wiederaufstieg

Finkenwerder – Großer Jubel beim TuS Finkenwerder: Bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Saison in der Kreisliga 2 steht fest, dass die Mannschaft als Meister feststeht und den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga Süd geschafft hat. Der Triumph wurde am Ostermontag offiziell – ein eindrucksvoller Beleg für eine starke und konstante Spielzeit.

Ausschlaggebend war dabei nicht nur das gewonnene Topspiel gegen den direkten Verfolger TSV Buchholz 08 II am Gründonnerstag, sondern auch die anschließende Niederlage des Konkurrenten gegen Viktoria Harburg am Osterwochenende. Rund 20 Anhänger des TuS machten sich am Ostermontag auf den Weg in die Nordheide, um das entscheidende 3:2 von Viktoria Harburg live mitzuverfolgen.

Der spontane Jubel ließ nicht lange auf sich warten: Bei Pizza und Getränken wurde der vorzeitige Aufstieg im Kreis der Mannschaft und Fans bei „Viva L’Italia“ gefeiert – ehe der Abend in entspannter Atmosphäre an der Elbe ausklang.