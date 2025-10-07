TuS Feuchtwangen verliert deutlich gegen Weigenhei

Nach je einer Möglichkeit auf beiden Seiten in der Anfangsphase erzielte der TuS in der 17. Minute aus dem Nichts die 1:0-Führung. Lukas Hirsch chippte das Leder gekonnt auf Paul Früh, der den Ball mit der Brust sicher annahm und aus 15 Metern via Dropkick in den Winkel hämmerte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte Paul Rieder den Ausgleich auf dem Fuß, allein vor Torwart Lindörfer versagten ihm aber die Nerven. In der 24. Minute hatten die Gäste dann erneut den Torschrei auf den Lippen, sein Schlenzer landete jedoch nur am Innenpfosten – Glück für den TuS.

In den fünf Minuten vor der Pause drehte die Pfeuffer-Truppe dann die Partie in Person des besten Mannes auf dem Platz, Justus Böhm. Zuerst wurde er bei seinem Solo über 25 Meter nicht energisch genug angegriffen und legte den Ball aus 18 Metern unhaltbar zum Ausgleich ins Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte er noch einen drauf und hämmerte einen Freistoß, Marke Tor des Monats, aus 25 Metern an die Unterkante des Torwinkels, der hinter der Torlinie aufsprang und die Halbzeitführung für die Gäste bedeutete.

Nach dem Pausentee neutralisierten sich die Kontrahenten erst einmal, wobei die Heinz-Elf im zweiten Durchgang zu keiner nennenswerten Torchance mehr kam. In der 57. Minute setzte der technisch versierte Böhm einen Eckstoß auf die Torlatte und Janosch Mahr scheiterte nach einem Patzer in der TuS-Abwehr an Lindörfer. Den Genickschlag erhielten die Kreuzgangstädter in der 72. Minute, als Johannes Rahn eine Flanke von Rieder am langen Pfosten nur noch einnicken musste.

Die junge, ersatzgeschwächte TuS-Elf wirkte in der Schlussphase dann etwas konsterniert, was in der 81. Minute zum 4:1-für die Gäste führte, als Janosch Mahr eine Flanke artistisch versenkte. Den Schlusspunkt setzte Ex-TuS-ler Paul Rieder, der nach feinem Zuspiel von Rahn die Nerven behielt und das 5:1 für seine Farben erzielte.