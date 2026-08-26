TuS Eversten dreht das Spiel und übernimmt die Tabellenspitze

– Foto: Marco Zimmer

Der TuS Eversten hat auch den dritten Spieltag erfolgreich gestaltet und mit einem 2:1-Auswärtssieg beim starken SV Gotano den nächsten Dreier eingefahren. Trotz eines Halbzeitrückstands bewiesen die Gäste Moral und drehten die Partie verdient.

Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und versuchten den TuS Eversten mit intensivem Pressing sowie zahlreichen langen Diagonalbällen tief in die eigene Hälfte zu drängen. Besonders die Außenverteidiger David Sannen und Felix Achtenbach lieferten jedoch eine starke Defensivleistung ab und neutralisierten die gefährlichen Flügelspieler von SV Gotano. Dafür gab es nach Abpfiff ein ausdrückliches Extralob von Nils Reckemeyer.

Dabei musste Eversten auf Coach Maik Stolzenberger krankheitsbedingt verzichten. An der Seitenlinie übernahmen der sportliche Leiter Nils Reckemeyer und der spielende Co-Trainer Sascha Hüller die Verantwortung und führten die Mannschaft zum überraschenden Sprung an die Tabellenspitze.

Ein bitterer Moment ereignete sich bereits in der 34. Minute, als Robin Smidt verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Jasper Mühlenbrock ins Spiel. Der TuS Eversten wünscht Robin Smidt auf diesem Weg gute Besserung.

Kurz vor der Pause ging SV Gotano dennoch mit 1:0 in Führung. Ein direkt verwandelter Freistoß von der Strafraumgrenze ließ TuS Everstens Keeper keine Chance. Dabei hätte die Führung zuvor auf der anderen Seite fallen können: Nach einem starken Konter über Mattis Treu traf Linus Funke aus kurzer Distanz nur die Latte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TuS Eversten zunehmend die Kontrolle. Der verdiente Ausgleich fiel nach einem Standard, als Sascha Hüller zum 1:1 einköpfte. In der 75. Minute folgte die Entscheidung: Jasper Mühlenbrock setzte Linus Funke glänzend in Szene, dessen Abschluss zunächst nur am Pfosten landete. Arjan Schulz reagierte am schnellsten und verwandelte den Abpraller zum umjubelten 2:1.

Für Aufsehen sorgte kurz vor Schluss noch eine kuriose Szene. TuS Eversten jubelte bereits über das vermeintliche 3:1, doch der Treffer wurde nach Hinweis des Linienrichters wegen einer angeblichen Beeinträchtigung des Torwarts aberkannt. Eine Entscheidung, die auf und neben dem Platz für großes Erstaunen sorgte.

Am Ende überwog jedoch die Freude: Mit drei Siegen aus drei Spielen steht der TuS Eversten überraschend an der Spitze der Kreisliga. Bereits am Freitag wartet mit dem Heimspiel gegen FC Rastede II die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

SV Gotano – TuS Eversten 1:2

SV Gotano: Marcel Rastedt, Piet Boersma, Fabian Tangemann, Matthis Harms, Rabiullah Rezaie (77. Waldemar Eirich), Till Boersma, Steven Müller (88. Dariusz Fabisiak), Kai Anthony Faust, Felix Hallwaß, Malte Hasselder (53. Niklas Oltmanns), Andreas Eirich (53. Daniel Rotärmel) - Co-Trainer: Markus Stern

TuS Eversten: Noah Weirauch, Sascha Hüller, Jan Ruhe, Felix Achenbach, David Sannen, Sven Lüken, Justus Heidemann, Robin Smidt (34. Jasper Klaas Mühlenbrock), Mathis Jasper Trau (82. Louis Hottinger), Niclas Sandkuhl (61. Arian Schulz), Linus-Kaspar Funke - Trainer: Maik Stolzenberger

Schiedsrichter: Hendrik Retsch (Oldenburg)

Tore: 1:0 Matthis Harms (43.), 1:1 Sascha Hüller (58.), 1:2 Arian Schulz (75.)