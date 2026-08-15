TuS Eversten bezwingt Ohmstede im Spitzenspiel

– Foto: Marco Zimmer

TuS Eversten hat das Spitzenspiel der Kreisliga gegen den FC Ohmstede mit 4:2 für sich entschieden. Am Ende stand damit ein wichtiger und verdienter Heimerfolg, der allerdings deutlich mehr Arbeit bereithielt, als es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt. Überragender Torschütze auf Seiten der Everster war Linus Funke, der gleich dreimal traf.

Trainer Maik Stolzenberger zeigte sich nach Abpfiff vor allem mit dem Ergebnis und der Effektivität seiner Mannschaft zufrieden. Spielerisch sieht der Coach dagegen noch deutliches Verbesserungspotenzial. „Mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden. Wir waren heute sehr effektiv und haben unsere Möglichkeiten genutzt. Spielerisch ist allerdings noch viel Luft nach oben“, so Stolzenberger.

Vor allem in der ersten Halbzeit bekam TuS Eversten deutlich zu spüren, warum der FC Ohmstede zu den stärkeren Mannschaften der Liga gehört. Die Gäste präsentierten sich von Beginn an äußerst körperbetont, robust und mit viel Druck nach vorne. „Ohmstede war brutal stark in der ersten Halbzeit und hat uns alles abverlangt. Sie haben uns teilweise in Phasen richtig an die Wand gespielt“, blickt Stolzenberger zurück.

Die Gäste gingen folgerichtig in der 17. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Eversten hatte zu diesem Zeitpunkt große Probleme, den Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Dass es nur bei einem Gegentreffer blieb, lag zum einen an der mangelnden Chancenverwertung der Gäste, zum anderen an einem starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Noah Weinrauch war mehrfach zur Stelle und hielt seine Mannschaft in schwierigen Phasen im Spiel.

Eversten bewies allerdings Moral und fand nach dem Rückstand schnell die passende Antwort. Eine gute Pressingsituation führte zum Ausgleich, wodurch die Gastgeber trotz einer schwierigen ersten Halbzeit mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die Pause gehen konnten.

Stolzenberger reagiert zur Halbzeit

In der Kabine nahm Trainer Maik Stolzenberger einige taktische Veränderungen vor, um die Räume besser zu kontrollieren und Ohmstede weniger zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Anpassungen zeigten Wirkung. Eversten bekam nach Wiederbeginn deutlich besseren Zugriff auf das Spiel und konnte die Offensivaktionen des Gegners besser kontrollieren. Gleichzeitig zeigte sich die Mannschaft nach vorne geradliniger und konsequenter.

Dann folgte eine entscheidende Szene: Ohmstede musste nach einer Notbremse mit einer Roten Karte weiterspielen. Die numerische Überlegenheit nutzte TuS Eversten anschließend konsequent aus. Statt kompliziert zu werden, spielte die Mannschaft effektiv und geradlinig nach vorne und kam so zu weiteren Treffern. Allen voran Linus Funke, der mit seinem Dreierpack maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte.

Ohmstede gibt sich auch in Unterzahl nicht geschlagen

Trotz des Platzverweises war die Partie keineswegs ein Selbstläufer. Ohmstede gab sich zu keinem Zeitpunkt auf und versuchte auch in Unterzahl weiterhin, spielerische Akzente zu setzen und den Rückstand zu verkürzen.

Eine Einstellung, die auch Everstens Trainer ausdrücklich würdigte. „Ich bin beeindruckt davon, wie Ohmstede nach der Roten Karte weitergemacht hat. Sie haben nie aufgegeben und wollten auch in Unterzahl offensiv etwas bewegen. Sie waren zu jeder Zeit gewillt, den Rückstand noch wettzumachen“, zeigte sich Stolzenberger respektvoll gegenüber dem Gegner.

Eversten hatte seinerseits mehrfach die Möglichkeit, die Partie über Konter endgültig zu entscheiden. Nicht jeder dieser Gegenangriffe wurde jedoch optimal ausgespielt. „Den einen oder anderen Konter hätten wir sicher noch besser fahren können, um das Spiel früher und sicherer zu Ende zu bringen“, räumt Stolzenberger ein. Am Ende reichte es trotzdem zu einem 4:2-Erfolg und drei wichtigen Punkten im Spitzenspiel.

Drei Punkte zum Wochenende, dann wartet der nächste Brocken

Damit gehen die Everster Kicker mit einem Erfolgserlebnis in das freie Stadtfest-Wochenende. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allerdings nicht, denn nach dem Stadtfest wartet bereits die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Dann geht es auswärts zu Gotano. Und der kommende Gegner hat am aktuellen Spieltag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Gotano setzte sich mit 7:1 beim TuS Büppel durch.

Die nächste schwere Prüfung steht für TuS Eversten damit bereits vor der Tür. Doch nach dem 4:2 gegen Ohmstede können die Everster mit drei Punkten im Gepäck und reichlich Selbstvertrauen in die nächste Aufgabe gehen.