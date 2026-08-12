TuS Eversen startet mit 4:0 bei Frisia Wilhelmshaven II Souveräner Auftakt von red · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Besser hätte der Saisonstart für den TuS Eversen kaum laufen können. Im ersten Ligaspiel setzte sich die Mannschaft bei Frisia Wilhelmshaven II souverän mit 4:0 durch und zeigte dabei von Beginn an eine konzentrierte und dominante Leistung.

Eversen übernahm vom Anpfiff weg die Kontrolle über die Partie und ließ Frisia kaum zur Entfaltung kommen. Mit viel Ballbesitz, hoher Laufbereitschaft und einer konsequenten Spielweise setzte der TuS den Gastgeber früh unter Druck. Die verdiente Führung war die logische Konsequenz. Auch nach dem ersten Treffer blieb Eversen spielbestimmend. Frisia fand kaum Mittel, um das Spiel in die eigene Richtung zu lenken. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und gingen mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam Frisia zunächst etwas besser aus der Kabine und entwickelte für kurze Zeit mehr Druck. Eversen musste diese kurze Angriffswelle überstehen, blieb dabei aber konzentriert und verteidigte geschlossen. Nachdem diese Phase überstanden war, stellte der TuS die Weichen endgültig auf Auswärtssieg und legte den vierten Treffer nach. Danach war die Partie praktisch entschieden. Eversen konnte in der Schlussphase noch einmal durchwechseln und dabei bereits mit Blick auf die kommende Aufgabe Kräfte schonen. Denn am Freitag wartet mit dem FC Ohmstede ein deutlich anderes Kaliber und gleichzeitig ein besonderes Spiel.