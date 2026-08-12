TuS Eversen startet mit 4:0 bei Frisia Wilhelmshaven II

Besser hätte der Saisonstart für den TuS Eversen kaum laufen können. Im ersten Ligaspiel setzte sich die Mannschaft bei Frisia Wilhelmshaven II souverän mit 4:0 durch und zeigte dabei von Beginn an eine konzentrierte und dominante Leistung.
Eversen übernahm vom Anpfiff weg die Kontrolle über die Partie und ließ Frisia kaum zur Entfaltung kommen. Mit viel Ballbesitz, hoher Laufbereitschaft und einer konsequenten Spielweise setzte der TuS den Gastgeber früh unter Druck. Die verdiente Führung war die logische Konsequenz.
Auch nach dem ersten Treffer blieb Eversen spielbestimmend. Frisia fand kaum Mittel, um das Spiel in die eigene Richtung zu lenken. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und gingen mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel kam Frisia zunächst etwas besser aus der Kabine und entwickelte für kurze Zeit mehr Druck. Eversen musste diese kurze Angriffswelle überstehen, blieb dabei aber konzentriert und verteidigte geschlossen. Nachdem diese Phase überstanden war, stellte der TuS die Weichen endgültig auf Auswärtssieg und legte den vierten Treffer nach.
Danach war die Partie praktisch entschieden. Eversen konnte in der Schlussphase noch einmal durchwechseln und dabei bereits mit Blick auf die kommende Aufgabe Kräfte schonen. Denn am Freitag wartet mit dem FC Ohmstede ein deutlich anderes Kaliber und gleichzeitig ein besonderes Spiel.
Trainer Maik Stolzenberger zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Auftakt: Der Sieg sei vor allem aufgrund der Leistung über weite Strecken der Partie verdient. Besonders wichtig sei neben den vier eigenen Treffern auch die Tatsache, dass die Mannschaft hinten die Null halten konnte. Der gelungene Start soll der Mannschaft zusätzlich Sicherheit und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben.
Viel Zeit zum Ausruhen bleibt allerdings nicht. Bereits am Freitag steht das nächste Highlight auf dem Programm: Im Heimspiel trifft der TuS Eversen im Derby auf FC Ohmstede. Es dürfte ein Spitzenspiel werden, in dem die Mannschaft erneut ihre Stärke unter Beweis stellen möchte.
Mit dem 4:0-Auswärtssieg bei Frisia II hat Eversen jedenfalls den ersten Schritt gemacht. Ein Auftakt nach Maß, der Lust auf mehr macht.