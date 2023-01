TuS Essen-West verstärkt sich im Abstiegskampf Bezirksliga, Gruppe 7: Der TuS Essen-West hat sich für den Abstiegskampf noch einmal verstärkt.

Vom Bader SV Schließt sich Isa Ekin dem TuS an, Matthias Eller kommt vom TuS Holsterhausen, Hakan Kaya von Blau-Weiß Oberhausen und Shwan Simon wechselt von der Essener SG an die Keplerstraße. "Bei den Neuzugängen haben wir Wert darauf gelegt, dass wir uns qualitativ verbessern", erläutert Puhan. Besonders die Integration von jungen Spielern hat sich der Verein zuletzt auf die Fahne geschrieben, was in dieser Saison auch schon sehr gut geglückt ist. Die Philosophie soll weiter verfolgt werden und hat mit Simon bereits einen weiteren Akteur aus der Zielgruppe gefunden.

Unabhängig vom andauernden Kampf um den Klassenerhalt, hat der TuS Essen-West Planungssicherheit für die kommende Spielzeit. Chefcoach Christian Luvuezo, Co-Trainer Robin Seidel, Sportchef Kevin Puhan und Matthias Bloch (Mitglied Sportlichen Leitung) haben ligen-unabhängig ihre Zusage für die Saison 2023/24 gegeben. Nur Torwarttrainer Christian Baltus macht nicht weiter, die Suche nach einem Ersatz soll aber kurz vor dem Abschluss stehen.

Besonders freut sich Puhan über die Vertragsverlängerung von Marcel Schlomm. Der 31-Jährige ist mit aktuell neun Toren der Top-Scorer der Mannschaft und sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Faktor. "Dass er den Weg mitgeht, ist ein Ausrufezeichen. Mit seiner Erfahrung soll er weiter als Vorbild vorangehen", betont Puthan abschließend.

Wieder um Punkte geht es für den TuS am 26. Februar. Zum Pflichtspielauftakt geht es für die Westler zum SC Werden-Heidhausen (Anstoß 15.15 Uhr). Bis es soweit ist stehen allerdings noch drei Testspiele an. Am Sonntag empfängt der TuS den FC Sterkrade 72 (15 Uhr), am 12. Februar geht es auswärts gegen die Essener SG (13 Uhr) und zum Abschluss im Heimspiel gegen die Ballfreunde Bergeborbeck (19. Januar, 11 Uhr). Den Testspiel-Auftakt bei Viktoria Buchholz hatte West am 22. Januar klar mit 1:5 verloren.