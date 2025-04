TuS Esens siegt im Spitzenspiel – Der FC Norden ist Derbysieger

Am vergangenen Wochenende wurde der 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems ausgetragen und mit ihm viele heiße Duelle. Esens setzte sich im Spitzenspiel durch und befindet sich weiter auf dem Titelkurs und der FC Norden feiert die nächsten Big-Points. Was sonst so auf den Plätzen der Region passierte, zeigen wir euch in der Spieltagsübersicht.