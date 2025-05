TuS: „Es geht nur mit Spielfreude und Unbekümmertheit“

Geretsrieder stehen gegen robusten TSV Kastl vor einer schweren Aufgabe

Der 5:1-Sieg beim VfR Garching am vergangenen Wochenende hat bei den Geretsrieder Landesliga-Fußballern nach dem zuvor weniger überzeugenden Auftritt daheim gegen den ESV Freilassing (2:2) für Erleichterung gesorgt. „Die Mannschaft hat wieder gezeigt, wie sie Fußball spielen kann“, sagt Trainer Daniel Dittmann. „Und sie hat gesehen, dass das nur mit Spielfreude und Unbekümmertheit geht. Sie müssen einfach nur Fußball spielen.“ Das ist gleichzeitig die Aufforderung, die Leistung im nächsten Heimspiel zu bestätigen: Am heutigen Samstag (14 Uhr) empfängt der TuS Geretsried den TSV Kastl – einen weiteren Klub, der sich vehement gegen den Abstieg stemmt.

Vier Punkte trennen das Team aus dem Landkreis Altötting vom ersten Abstiegsrelegationsplatz. Die herbe 2:6-Klatsche beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Schwabing am letzten Wochenende war nicht gerade Doping für die Kastler Psyche. Nicht nur deshalb glaubt der TuS-Coach, dass die Partie für seine eigene Truppe „auf keinen Fall easy“ werde. „Das ist eine Mannschaft, die brutal körperbetont und kämpferisch verteidigt“, weiß Dittmann aus den bisherigen drei Duellen gegeneinander. „Sie werden uns alles entgegensetzen, uns nicht viele Räume lassen“, vermutet Dittmann. Denn: „Es geht um beide Mannschaften um viel.“ Ein eigener Sieg in Geretsried und günstige Spielausgänge bei den Auftritten der Konkurrenz vorausgesetzt könnte bei dann noch zwei verbleibenden Spieltagen für das Team von Trainer Harry Mayer bereits den Klassenerhalt bedeuten. Allerdings brauchen auch die Gastgeber jeden Punkt, um Verfolger Wasserburg auf Distanz zu halten.

Und das mit einer derzeit „kritischen Personalsituation“, wie Daniel Dittmann erklärt. Bei Innenverteidiger Adrian Hofherr, der in Garching schon nach 40 Minuten ausgewechselt werden musste, ergab die MRT-Untersuchung zwar, dass er sich keine Bänderverletzung zugezogen hat, sondern lediglich „brutal überbelastet ist“. Weshalb er nun für ein Spiel intern eine Pause verordnet bekam. Für ihn rückt voraussichtlich Robin Renger, der zuletzt aus beruflichen Gründen fehlte, in die Abwehr. Ebenfalls verzichten muss der TuS auf Rosina, der an diesem Wochenende beruflich aussetzen muss. Komplettiert werden die Geretsrieder Absenzen durch Christian Wiedenhofer, der aufgrund einer Lungenentzündung in dieser Saison wohl nicht mehr auf den Rasen zurückkehren wird. Wieder an Bord ist hingegen Taso Karpouzidis.

Da trifft es sich gut, dass die Geretsrieder Offensivabteilung rechtzeitig wieder in Stimmung gekommen ist. „Belmin hat es total gut getan, dass er wieder mal ein Tor gemacht und dazu ein Top-Spiel abgeliefert hat“, bestätigt TuS-Coach Dittmann aufsteigende Tendenz bei Torjäger Idrizovic, der ebenso wie Sturmpartner Srdan Ivkovic von der Rückkehr des Kapitäns profitiert. „Er ist vorne enorm wichtig“, hebt Dittmann die Position von Sebastian Schrills im Offensivverbund hervor. „Er entlastet die zwei enorm, damit sie zaubern können.“