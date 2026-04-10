TuS Erndtebrück verlängert mit Trainerduo Hartmann/Behle um zwei Jahre

Auch wenn man sich nach zwei 0:4-Klatschen gegen die SSV Buer und den SC Obersprockhövel aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat, kann der TuS Erndtebrück, Tabellenfünfter der Westfalenliga 2, zufrieden mit dem Saisonverlauf sein. Schließlich steckten die Südwestfalen vor über einem Jahr noch mitten im Abstiegskampf.
Dass man im Pulverwald mittlerweile wieder nach oben anstatt unten schauen kann, ist auch dem Trainerduo bestehend aus Christian Hartmann (47) und Christian Behle (41) zu verdanken. Wie der TuS Erndtebrück am Donnerstagvormittag verkündete, hat man mit den beiden Cheftrainer gleich um zwei weitere Jahre, also bis Sommer 2028, verlängert.
Hartmann und Behle, die zuvor bis März 2023 den hessischen Verbandsligisten FC Ederbergland gecoacht hatten, hatten Erndtebrück zur Rückrunde 2024/25 auf Abstiegsplatz 14 übernommen, nachdem sich der TuS zuvor von Mounir Saida getrennt hatte. Mit 24 geholten Punkten führte das Duo den TuS in der zweiten Saisonhälfte mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zum Klassenerhalt.
In der laufenden Saison spielen die Wittgensteiner eine gute Rolle in der Westfalenliga und holten unter der Leitung von Hartmann und Behle elf Siege und vier Remis, während sechs Spiele verloren gingen. Im Westfalenpokal gelang dem TuS in der 2. Runde zudem der große Coup gegen die Sportfreunde Siegen (1:0), ehe danach gegen den SC Peckeloh Schluss war (0:2). Im Kreispokal Siegen-Wittgenstein steht man im Halbfinale und bekommt es am nächsten Mittwoch (15. April, 19 Uhr) mit Landesliga-Tabellenführer Germania Salchendorf zu tun.
Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch erklärt in der Pressemitteilung: "Christian und Christian haben die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase übernommen, dennoch haben sie Stabilität und eine positive Entwicklung in die Mannschaft eingebracht. Diesen Weg der Entwicklung möchten wir als Verein weitergehen und sind unheimlich glücklich über die nächsten zwei Jahre mit Christian Hartmann und Christian Behle."