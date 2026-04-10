TuS Erndtebrück verlängert mit Trainerduo Hartmann/Behle um zwei Jahre

Christian Behle (l.) und Christian Hartmann bleiben die Trainer des TuS Erndtebrück. – Foto: Fabian Werner

Auch wenn man sich nach zwei 0:4-Klatschen gegen die SSV Buer und den SC Obersprockhövel aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat, kann der TuS Erndtebrück, Tabellenfünfter der Westfalenliga 2, zufrieden mit dem Saisonverlauf sein. Schließlich steckten die Südwestfalen vor über einem Jahr noch mitten im Abstiegskampf.

Dass man im Pulverwald mittlerweile wieder nach oben anstatt unten schauen kann, ist auch dem Trainerduo bestehend aus Christian Hartmann (47) und Christian Behle (41) zu verdanken. Wie der TuS Erndtebrück am Donnerstagvormittag verkündete, hat man mit den beiden Cheftrainer gleich um zwei weitere Jahre, also bis Sommer 2028, verlängert.

Hartmann und Behle, die zuvor bis März 2023 den hessischen Verbandsligisten FC Ederbergland gecoacht hatten, hatten Erndtebrück zur Rückrunde 2024/25 auf Abstiegsplatz 14 übernommen, nachdem sich der TuS zuvor von Mounir Saida getrennt hatte. Mit 24 geholten Punkten führte das Duo den TuS in der zweiten Saisonhälfte mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zum Klassenerhalt.