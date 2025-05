TuS Erndtebrück schlägt zum dritten Mal bei SF Siegen zu

So wurde kürzlich der 28-jährige Kevin Krumm verabschiedet, der zum erweiterten Stamm gehörte. "Er belebte in den zwei Jahren in Siegen stets den Konkurrenzkampf hinten links", beschrieb der Verein seinen Stand in der Mannschaft. Immerhin 38-mal trug der Defensivmann das Trikot der Sportfreunde Siegen in der Oberliga, nachdem er zuvor schon einige erfolgreiche Jahre in gleicher Weise beim 1. FC Kaan-Marienborn erlebt hat, mit dem er sogar ein Jahr in der Regionalliga aktiv war (Saison 2022/23). Künftig verschlägt es ihn - nach Lars Schardt und Tobias Filipzik als dritter Siegener Akteur - zum Westfalenligisten TuS Erndtebrück.