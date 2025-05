TuS Erndtebrück: Routinier möchte kürzertreten

Nach insgesamt sieben Spielzeiten am Pulverwald haben sich der TuS Erndtebrück und Terzic, dessen Karriere einst vielversprechend in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II begann, darauf verständigt, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht weiter zu verlängern.

Der 32-jährige Admir Terzic bestritt von 2018 an, damals noch in der Regionalliga, über 100 Pflichtspiele für die Erndtebrücker, darunter ein DFB-Pokal Auftritt. Über mehrere Jahre führte er die Blau-Weißen als Kapitän durch die Ober- und Westfalenliga.

In der Pressemitteilung heißt es "Admir Terzic hat uns mittgeteilt, dass er nun einen neuen Lebensabschnitt in Angriff nehmen möchte. Er wird in kürze seine Ausbildung zum Physiotherapeuten abschließen und möchte seine berufliche und private Zukunft nun mehr in den Vordergrund stellen und Fußball technisch etwas kürzer treten. An den Nagel hängen möchte Admir seine Fußballschuhe noch nicht und egal wo es den Abwehrspezialisten hin ziehen wird, er wird sicherlich ab und zu noch als Zuschauer im Pulverwald vorbei schauen."

Der Sportliche Leiter Holger Lerch sagt: „Wir verlieren mit Admir eine Persönlichkeit die den TuS über Jahre mit geprägt hat und der den Verein im Herzen trägt. Ich bin dankbar, dass ich die letzten Jahre mit Ihm zusammen arbeiten durfte."