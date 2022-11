TuS Erndtebrück: Michael Müller vorläufig Chefcoach Oberligist TuS Erndtebrück hat einen alten Bekannten reaktiviert, nachdem Trainer Stefan Trevisi sein Amt am Mittwoch niedergelegt hatte.

"Michael Müller, TuS-Urgestein vom Pulverwald, wird vorläufig als Cheftrainer die Oberliga-Mannschaft betreuen. Nachdem er bereits in den vergangenen Jahren zweimal eingesprungen ist und das Team übernommen hat, stellt er sich auch nun wieder dankenswerterweise zur Verfügung. Gemeinsam mit unserem Co-Trainer Julian Kaiser geht es zunächst in erster Linie darum, innerhalb der Mannschaft die nötige Ruhe zu schaffen und unsere Jungs auf ein sehr wichtiges Heimspiel am Sonntag gegen die SpVgg Vreden vorzubereiten", so die Pressemitteilung des TuS Erndtebrück.