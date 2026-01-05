– Foto: FW MEDIA / Fabian Werner

TuS Erndtebrück leiht Youngster mit Regionalliga-Erfahrung aus Drei Spieler wechselten im Sommer von den Sportfreunde Siegen zum TuS Erndtebrück. Verlinkte Inhalte Westfalenliga St. 2 TuS Erndtebrück Levin Leandro D'Aloia

Kevin Krumm, Tobias Filipzik und Lars Schardt hoben den TuS Erndtebrück aus dem Abstiegskampf in den erweiterten Favoritenkreis. Die Wittgensteiner wurden dieser Rolle gerecht und überwintern auf Platz 5. Für die Rückserie präsentiert der Verein nun einen jungen Neuzugang, der schon Regionalliga-Erfahrung gesammelt hat. Der 20-jährige Levin D'Aloia, den sich im Sommer Regionalligist Sportfreunde Siegen gesichert hatte, wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Der talentierte Linksverteidiger hatte in seinen ersten beiden Seniorenjahre bereits zehn Einsätze für den TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest absolviert. Überwiegend war D'Aloia in der 2. Mannschaft eingesetzt worden und hatte in der Spielzeit 2023/24 maßgeblichen Anteil am Oberliga-Aufstieg in Hessen. In der abgelaufenen Hinrunde war der frühere Junioren-Spieler des SC Paderborn 07 (U17- und U19-Bundesliga) bei den Sportfreunden lediglich in der Westfalenpokal-Partie gegen Landesligist FC Altenbochum zum Einsatz gekommen.

"Der Wechsel unterstreicht die Ambitionen des Vereins, den Kader gezielt zu verstärken und jungen Talenten eine Plattform für ihre Weiterentwicklung zu bieten. In Erndtebrück trifft er zudem auf einige bekannte Gesichter, die in der Vergangenheit ebenfalls den Weg vom Leimbachstadion an den Pulverwald gefunden haben. Ab dem 10. Januar wird Levin D'Aloia voll in den Trainingsbetrieb einsteigen, um sich mit dem Team auf die Aufgaben in der Westfalenliga vorzubereiten. Das Ziel ist klar: Die gute Ausgangslage der Hinrunde nutzen und in der zweiten Saisonhälfte weiter oben angreifen", heißt es in der Pressemitteilung. Siegens Geschäftsführer Matthias Georg sagt: "Levin ist mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit an uns herangetreten und kann diese bis zum Sommer in Erndtebrück erhalten. Insofern macht das sowohl für uns als auch für Levin absolut Sinn, um sich weiterzuentwickeln."

„Wir freuen uns sehr, dass sich Levin trotz zahlreicher höherklassiger Angebote für uns entschieden hat. Er ist ein junger, hungriger und sehr gut ausgebildeter Spieler aus der unmittelbaren Region, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Zudem kann Levin nicht nur defensiv als Innen- und linker Außenverteidiger agieren, sondern eben auch im zentralen- und defensiven Mittelfeld spielen. Das macht ihn sehr flexibel einsetzbar. Mit seiner Dynamik wird er unser Spiel im defensiven wie im offensiven Bereich bereichern", erklärt Erndtebrücks Sportliche Leiter Holger Lerch zur Verpflichtung des "technisch versierten Defensivspielers mit großem Offensivdrang". Die Mannschaft aus der Edergemeinde hat folgende Testspiele vor dem Rückrundenstart am 22. Februar in Brünninghausen geplant: