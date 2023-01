TuS Erndtebrück II: Trainerduo verlängert bis 2024 Der Cheftrainer des TuS Erndtebrück II Andreas Galwas (42), sowie sein „Co“ Burak Yildiz (28) verlängern die bestehenden Verträge am Pulverwald vorzeitig bis zum 30.06.2024.

Trotz der prekären Tabellensituation - der Absturz in die Kreisliga B droht - hält der Sportliche Leiter Holger Lerch an dem Trainergespann der Reserve fest.

„Wir wollen den beiden das Vertrauen schenken. Zur Rückrunde können wir mit einem breiteren und qualitativ stärkerem Kader unser Ziel, die 2. Mannschaft in der höchsten Kreisliga zu halten, guten Gewissens angehen. Besonders mit Hinblick auf den älteren Jahrgang der A-Jugend, der mit vielen jungen Talenten aus unserem Altkreis gespickt ist, können wir so ab der kommenden Saison einen super Einstieg in den Seniorenbereich schaffen. Andreas und Burak nehmen diese Aufgabe engagiert und akribisch an, so dass wir zuversichtlich in das Fußballjahr 2023 starten", erklärt Lerch.