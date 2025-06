TuS Erndtebrück: Früherer Drittliga-Keeper steigt zum Co-Trainer auf

Zum Vorbereitungsstart verkünden die Wittgensteiner noch eine Änderung im Trainerteam. Zum hauptverantwortlichen Trainer-Duo Christian Hartmann (46) und Christian Behle (41) gesellt sich ab sofort Oliver Schnitzler (29) als spielender Co-Trainer. Der frühere Drittliga-Keeper war bislang spielender Torwart-Trainer und trug die Kapitänsbinde auf dem Feld. Der gebürtige Gummersbacher besetzt damit die vakante Position nach dem Abgang von Co-Trainer Thorsten Lohmann. Neben den beiden Aufgaben als Torwart und Torwarttrainer unterstützt er künftig noch intensiver da Trainerduo bei Heim- und Auswärtsspielen und vor allem bei den Trainingseinheiten am Pulverwald.

Trainingsauftakt am 1. Juli

Der Sportliche Leiter Holger Lerch zur Saisonvorbereitung: „Ich freue mich jetzt erst einmal, dass es nun wieder losgeht und ich alle neuen und alten Gesichter am Pulverwald begrüßen darf. Wir werden jetzt gemeinsam die Vorbereitung nutzen, um unsere Neuzugänge schnell zu integrieren und sehr hart zu arbeiten, um bestmöglich auf die Saison vorbereitet zu sein. Dies sollte uns auch schnell gelingen, da der Großteil der Mannschaft zusammengeblieben ist und bereits viele Abläufe kennt. Wir wollen an die gute Rückrunde der letzten Saison anknüpfen, uns immer stetig weiterentwickeln und verbessern und hoffentlich auch verletzungsfrei bleiben.“

Am Dienstag, den 1. Juli, versammelt sich erstmals der neuen Kader. Mit dabei die sechs externen Neuzugänge Lars Schardt, Kevin Krumm, Tobias Filipzik (alle SF Siegen), Maurice Dobbener, Vadim Hafner (beide SV Schmallenberg/Fredeburg) und Mirkan Kasikci (VfB Wissen). Zudem stoßen die U19-Akteure Moritz Klein und Paul Bernshausen aus der eigenen Jugend dazu. Hartmann und Behle gaben den 26 Spielern bereits vorab einige Hausaufgaben mit auf den Weg, um konditionell gut vorbereitet zu sein.

Die Elf vom Pulverwald absolviert sieben Testspiele, bevor am 10. August der 1. Spieltag der Westfalenliga ansteht. Die 1. Runde im Westfalenpokal gegen den neuen Ligarivalen DJK TuS Hordel ist noch nicht terminiert.

Testspiele:

FR 5.7. Germanen-Cup in Salchendorf (Halbfinale, Auslosung am 30. Juni)

SO 7.7. Germanen-Cup in Salchendorf (Finale / Spiel um Platz 3)

SA 12.7. 15 Uhr vs. VfB Marburg in Marburg

SA 19.7. 15 Uhr vs. TSV Steinbach II in Rodenbach

SO 27.7. 15 Uhr vs. FC Lennestadt in Fleckenberg

MI 30.7. 19 Uhr vs. SG Finnentrop/Bamenohl in Bamenohl

SA 2.8. 15 Uhr vs. VfB Wissen in Erndtebrück