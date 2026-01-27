TuS Erndtebrück angelt sich jungen Ex-Regionalliga-Akteur aus der LL

Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch (rechts) mit Tim Zimpel. – Foto: FWMEDIA / Fabian Werner

Vor exakt einem Jahr sicherte sich Landesligist Germania Salchendorf die Dienste von Mittelfeldspieler Tim Zimpel, der seinen Vertrag bei den Sportfreunde Siegen auflöste. Der frühere Regionalliga-Akteur war auf Anhieb die erhoffte Verstärkung. Nach Platz 4 in der Vorsaison klopft die Germania als Herbstmeister erstmals an die Tür zur Westfalenliga, auch dank neun Toren von Zimpel. Dieser vollzieht im Sommer selbst den Wechsel in die Westfalenliga und hat für die Spielzeit 2026/27 beim TuS Erndtebrück unterschrieben, der auch noch in den Oberliga-Aufstiegskampf eingreifen könnte.

Die Verpflichtung von Zimpel verspricht sowohl Qualität als auch Erfahrung. Trotz seines noch jungen Alters blickt der gebürtige Dreis-Tiefenbacher bereits auf eine beachtliche Vita zurück. Ausgebildet in den Nachwuchsschmieden von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach sammelte Zimpel von 2022 bis 2024 29 Einsätze in der Regionalliga West (1. FC Kaan-Marienborn und SV Lippstadt 08), bevor er zu den Sportfreunden Siegen wechselte, dort aber in der Hinserie 2024/25 keine Rolle spielte. „Tim ist der typische Box to Box Spieler, der zudem sehr torgefährlich ist und über eine hervorragende Spielintelligenz im zentralen Mittelfeld verfügt. Dementsprechend bin ich glücklich, dass ich Tim für unseren TuS begeistern konnte, er aber auch voller Energie steckt, um sein Potenzial weiterhin voll auszuschöpfen, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.“, erklärt der Sportlichen Leiter Holger Lerch.