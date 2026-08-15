TuS »erleichtert« nach 4:0 – »Hartes Stück Arbeit« für Eisingen

– Foto: Heiko Becker

Befreiungsschlag in der Landesliga Nordwest: Der TuS Frammersbach meldet sich mit einem 4:0-Auswärtssieg in Schweinfurt zurück. Der TSV Eisingen erkämpft sich zeitgleich ein 3:2 beim FC Coburg, ehe heute fünf weitere Spiele auf dem Programm stehen. Darunter das Gipfeltreffen zwischen Abtswind und Ebersdorf .

Der TuS Frammersbach schießt sich bei der FT Schweinfurt mit einem fulminanten 4:0-Auswärtssieg den Frust der letzten Wochen von der Seele. Aus einer extrem kompakten, abwartenden Deckung heraus stellte Yannick Mühlhoff (19.) vor 165 Zuschauern früh die Weichen auf Sieg. Spielertrainer Patrick Amrhein, der in der Nachspielzeit selbst zum 4:0-Endstand traf, zeichnete nach dem Abpfiff ein klares Bild der Ausgangslage: „Für uns stand viel auf dem Spiel. Hätten wir nichts mitgenommen, wäre das ein echter Fehlstart. Wir haben unser Spiel umgestellt, sind nicht gleich vorne draufgegangen, sondern haben versucht, defensiv kompakt zu stehen. Das ist uns gut gelungen: Wir haben wenig zugelassen und irgendwann das verdiente 1:0 gemacht.“

Nach einer kurzen Schwächephase vor der Pause und trotz eines verweigerten Treffers – der Ball war laut Frammersbacher Sicht gut einen halben Meter hinter der Linie – überzeugte der TuS auch im zweiten Durchgang. Maximilian Beck (81.) und Marius Haas (85.) entschieden das Spiel nach Kontern. „Ab dem 2:0 war die Messe gelesen. Aber das nicht gegebene Tor hätte genau zu unserer Situation gepasst. Am Ende sind wir über den Sieg super zufrieden, super happy und erleichtert. Jetzt haben wir Burgebrach vor der Brust, wo wir unsere Serie hoffentlich fortsetzen wollen“, zeigte sich Amrhein gelöst.