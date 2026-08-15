 2026-08-13T12:20:01.944Z

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TuS »erleichtert« nach 4:0 – »Hartes Stück Arbeit« für Eisingen

Eisingens Köhler lobt »geschlossene Mannschaftsleistung« gegen FC Coburg +++ Frammersbach stellt um und schlägt FT Schweinfurt am Ende deutlich

von Boris Manz · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: Heiko Becker

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Landesliga Nordwest
FC Coburg
FT Schweinf.
Frammersbach
Eisingen

Befreiungsschlag in der Landesliga Nordwest: Der TuS Frammersbach meldet sich mit einem 4:0-Auswärtssieg in Schweinfurt zurück. Der TSV Eisingen erkämpft sich zeitgleich ein 3:2 beim FC Coburg, ehe heute fünf weitere Spiele auf dem Programm stehen. Darunter das Gipfeltreffen zwischen Abtswind und Ebersdorf.

Gestern, 18:30 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
0
4
Abpfiff

Der TuS Frammersbach schießt sich bei der FT Schweinfurt mit einem fulminanten 4:0-Auswärtssieg den Frust der letzten Wochen von der Seele. Aus einer extrem kompakten, abwartenden Deckung heraus stellte Yannick Mühlhoff (19.) vor 165 Zuschauern früh die Weichen auf Sieg. Spielertrainer Patrick Amrhein, der in der Nachspielzeit selbst zum 4:0-Endstand traf, zeichnete nach dem Abpfiff ein klares Bild der Ausgangslage: „Für uns stand viel auf dem Spiel. Hätten wir nichts mitgenommen, wäre das ein echter Fehlstart. Wir haben unser Spiel umgestellt, sind nicht gleich vorne draufgegangen, sondern haben versucht, defensiv kompakt zu stehen. Das ist uns gut gelungen: Wir haben wenig zugelassen und irgendwann das verdiente 1:0 gemacht.“

Nach einer kurzen Schwächephase vor der Pause und trotz eines verweigerten Treffers – der Ball war laut Frammersbacher Sicht gut einen halben Meter hinter der Linie – überzeugte der TuS auch im zweiten Durchgang. Maximilian Beck (81.) und Marius Haas (85.) entschieden das Spiel nach Kontern. „Ab dem 2:0 war die Messe gelesen. Aber das nicht gegebene Tor hätte genau zu unserer Situation gepasst. Am Ende sind wir über den Sieg super zufrieden, super happy und erleichtert. Jetzt haben wir Burgebrach vor der Brust, wo wir unsere Serie hoffentlich fortsetzen wollen“, zeigte sich Amrhein gelöst.

Gestern, 18:30 Uhr
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
2
3
Abpfiff

Der TSV Eisingen sicherte sich derweil in einer hochintensiven Partie beim FC Coburg mit einem 3:2-Erfolg drei ganz wichtige Zähler. Nach der Coburger Führung durch Max Lanzendörfer (22.) glich Jannis Thein (33.) per Foulelfmeter aus, ehe Fabio Volderauer (46.) direkt nach dem Seitenwechsel und Hannes Ebert (78.) die Partie vor 150 Zuschauern komplett zu Gunsten der Gäste drehten. Der späte Coburger Anschluss durch Leonard Späth (90.) brachte den Dreier nicht mehr ins Wanken.

TSV-Coach Markus Köhler lobte sein Team im Anschluss: „Es war ein hartes Stück Arbeit. Der Gegner hatte über das ganze Spiel hinweg mehr Ballbesitz und wir mussten immer wieder leiden und Defensivarbeit verrichten. Wir sind aber trotzdem immer wieder gefährlich vor das Coburger Tor gekommen. Wichtig war, nach dem 1:0 postwendend den Ausgleich zu erzielen und nach der Halbzeit sofort das 2:1 nachzulegen. Es war eine ordentliche, geschlossene Mannschaftsleistung, die uns letztlich die drei Punkte gebracht hat.“

Die weiteren Spiele des 6. Spieltags der Landesliga Nordwest:

Heute, 16:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
SC Sylvia Ebersdorf
SC Sylvia EbersdorfSyl.Ebersdf.
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
14:00

Heute, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
16:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Röllbach
TuS RöllbachTuS Röllbach
SpVgg Hösbach/Bahnhof
SpVgg Hösbach/BahnhofSpVgg Hösbach/Bahnhof
15:00live

Heute, 16:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt II
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
15:00