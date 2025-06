TuS Ergenzingen wird souverän Meister, Freudenstadt in der Relegation

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald war ein würdiger Abschluss einer intensiven Saison. Während TuS Ergenzingen den Titel feiert, bleibt Freudenstadt trotz guter Spielzeit nur Rang zwei. In der unteren Tabellenhälfte wird mit offenem Visier gespielt – mit sieben Toren in Ottenbronn, neun in Baiersbronn und einem packenden Remis im Kellerduell.