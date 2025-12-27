TuS Ergenzingen und SV Wurmlingen teilen die Spitze nach Tag eins

Der 48. Rottenburger Stadtpokal hat am heutigen Samstagabend genau das geliefert, was dieses Turnier seit Jahrzehnten trägt: kurze Wege, hohes Tempo und Tabellenbewegungen im Zehn-Minuten-Takt. In der Volksbank Arena ging der erste Turniertag der Herren mit der Gruppe A über die Bühne – 21 Spiele, eng getaktet. Am Ende standen zwei Mannschaften punktgleich ganz oben: TuS Ergenzingen und der SV Wurmlingen sammelten jeweils zwölf Punkte. Dahinter schoben sich mit je neun Zählern der SV Wendelsheim und der SV Weiler 1958 in Position, während die SG Rohrdorf/Eck/Weitingen als Siebter nur einen Punkt holte.

Startschuss: Wurmlingen und Rottenburg II eröffnen den Abend Schon die erste Partie setzte den Grundton: Der SV Wurmlingen gewann gegen den FC Rottenburg II mit 2:1. Parallel zeigte sich früh, wie wenig Zeit dieser Modus für Korrekturen lässt: Nur elf Minuten später bezwang der SV Weiler 1958 die SG Rohrdorf/Eck/Weitingen mit 3:2 – ein Spiel, das die SG zwar knapp hielt, am Ende aber zu oft auf der falschen Seite landete.

Turnierrahmen: Stadtpokal im Vier-Tage-Format Der Rottenburger Stadtpokal läuft vom 27. bis 30. Dezember 2025 in der Volksbank Arena Rottenburg. Ausrichter ist in diesem Jahr der SV Wendelsheim, präsentiert wird das Turnier vom Hauptsponsor Adamo. Nach dem Auftakt der Gruppe A am heutigen Samstag folgt am morgigen Sonntag (28. Dezember, ab 19 Uhr) die Gruppe B. Am Dienstag (30. Dezember) beginnt die entscheidende Phase mit den Gruppen C und D, dort wird dann zwölf Minuten gespielt – bis hin zu Halbfinals und dem Finale um 21.27 Uhr.

Ergenzingen kommt über ein 3:3 rein – und dreht dann auf

Der TuS Ergenzingen startete mit einem 3:3 gegen die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau. Es war ein Remis, das eher wie eine Ankündigung wirkte: Ergenzingen blieb danach im Fluss. Das 3:2 gegen Weilerwar der erste Schritt Richtung Spitze, das 0:0 gegen Wurmlingen der direkte Beleg, dass hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe durch den Abend gingen.

Und als die Tabelle in die entscheidenden Stunden bog, setzte Ergenzingen das Ausrufezeichen: 7:1 gegen die SG Rohrdorf/Eck/Weitingen und 4:2 gegen den FC Rottenburg II. Den Schlusspunkt an der Spitze markierte das 1:1 gegen den SV Wendelsheim – Ergenzingen blieb vorne, aber ohne Alleingang.

Wurmlingen bleibt stabil – und schlägt Bieringen/Frommenhausen spät

Der SV Wurmlingen sammelte seine Punkte mit einem Abend, der vor allem von Konstanz lebte. Nach dem Auftaktsieg gegen Rottenburg II folgte ein klares 3:0 gegen die SG Rohrdorf/Eck/Weitingen. Gegen Ergenzingen gab es das torlose 0:0, später ein 1:1 gegen Wendelsheim und ein weiteres 1:1 gegen Weiler. Dazwischen lag der vielleicht wichtigste Moment im Rennen um Platz eins: Dann gewann Wurmlingen gegen die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau mit 4:3 – ein Ergebnis, das nicht nur Tore, sondern Punkte von einem direkten Verfolger wegzog.

Wendelsheim: starke Ausschläge, aber kein Durchmarsch

Der Ausrichter SV Wendelsheim spielte einen Abend mit deutlichen Kurven. Früh gab es das 0:2 gegen den FC Rottenburg II, danach folgte die Antwort: 2:1 gegen Bieringen/Frommenhausen und später ein 5:2 gegen die SG Rohrdorf/Eck/Weitingen. Gegen Weiler hielt Wendelsheim ein 0:0, gegen Wurmlingen ein 1:1 – und gegen Ergenzingen zum Abschluss ebenfalls ein 1:1. Neun Punkte bedeuteten Rang drei: nah dran, aber mit zu vielen Unentschieden, um ganz nach oben zu rutschen.

Weiler 1958: ungeschlagen, aber zu oft ohne Klinge

Der SV Weiler 1958 brachte sich mit neun Punkten in die Spitzengruppe, allerdings auf einem Weg, der die Tücken der Halle sichtbar machte. Weiler gewann 3:2 gegen Rohrdorf/Eck/Weitingen und 2:1 gegen den FC Rottenburg II, spielte aber mehrfach remis: 0:0 gegen Wendelsheim, 2:2 gegen Bieringen/Frommenhausen und 1:1 gegen Wurmlingen. Dazu kam die Niederlage gegen Ergenzingen (2:3). Das Ergebnis: Rang vier – noch im Rennen, aber ohne die maximale Schärfe im Abschluss.

Bieringen/Frommenhausen: Spektakel und ein torreiches Minus

Die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau landete mit sechs Punkten auf Platz fünf – bei 14:15 Toren. Diese Bilanz erzählt von Spielen, die selten leise waren: Das 3:3 gegen Ergenzingen, das 3:2 gegen Rottenburg II, das 2:2 gegen Weiler, das 2:2 gegen Rohrdorf/Eck/Weitingen – und das bittere 3:4 gegen Wurmlingen. In der Tabelle war das zu wechselhaft, im Abendgefühl aber ein Team, das jeden Gegner in offene Duelle zog.

Rottenburg II: ordentliche Punkte, aber keine Stabilität

Der FC Rottenburg II holte sechs Punkte (10:12 Tore) und blieb damit in Schlagdistanz zum Mittelfeld. Der 2:0-Sieg gegen Wendelsheim und das 2:1 gegen Rohrdorf/Eck/Weitingen waren die klaren Plusmomente. Auf der anderen Seite standen Niederlagen gegen Wurmlingen (1:2), gegen Bieringen/Frommenhausen (2:3), gegen Ergenzingen (2:4) und gegen Weiler (1:2). Es war ein Turnierabend, an dem Rottenburg II zeigen konnte, wie schnell in zehn Minuten alles kippt – in beide Richtungen.

Rohrdorf/Eck/Weitingen: ein Punkt in einem schweren Abend

Die SG Rohrdorf/Eck/Weitingen beendete den ersten Turniertag auf Platz sieben mit einem Punkt (8:22 Tore). Das 2:2 gegen Bieringen/Frommenhausen brachte zumindest einen Zähler. Davor standen unter anderem knappe Spiele wie das 2:3 gegen Weiler und deutliche Rückschläge wie das 1:7 gegen Ergenzingen. In dieser Gruppe bedeutete jeder Fehler sofort Gegentore – und damit eine Tabelle, die sich schnell von unten nach oben entfernte.

Spitze geteilt, Spannung bleibt offen

Nach 21 Spielen ist der erste Abend der Stadtpokal-Woche geschrieben: Ergenzingen und Wurmlingen gehen punktgleich vorneweg, Wendelsheim und Weiler bleiben in Reichweite. Die Gruppe A hat damit nicht nur Ergebnisse geliefert, sondern ein klares Bild: Die Volksbank Arena wird in diesen Tagen kein Ort für Halbgas. Und während am morgigen Sonntag die Gruppe B übernimmt, bleibt der erste Turniertag als Startsignal stehen – intensiv, eng und mit einer Spitze, die sich den Platz an der Sonne teilen muss.