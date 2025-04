TuS Ergenzingen trifft auf Althengstett, Gündringen gegen Salzstetten

---

Alpirsbach-Rötenbach hat mit seiner Saison weiterhin zu kämpfen. Mit nur wenigen Punkten steht der Aufsteiger in akuter Abstiegsgefahr. Gegen Baiersbronn, das im sicheren Mittelfeld platziert ist, geht es um jeden Punkt. Baiersbronn hat sich durch seine starke Offensive und stabilen Leistungen in den letzten Wochen Respekt erarbeitet. Doch gegen den krisengeschüttelten Aufsteiger wird das Team von SV Alpirsbach-Rötenbach alles daransetzen, die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu bewahren. Ein spannendes und nervenaufreibendes Duell steht zu erwarten, in dem Baiersbronn als Favorit ins Spiel geht. ---

Mitteltal-Obertal kämpft in den letzten Wochen um jede noch so kleine Chance im Abstiegskampf. Mit nur wenigen Punkten auf dem Konto steht das Team aus Mitteltal-Obertal schon fast mit dem Rücken zur Wand. Es wird eine nahezu unlösbare Aufgabe, gegen das starke Gechingen zu bestehen. Gechingen ist aktuell auf einem guten Kurs, um sich für die Relegation zu qualifizieren. Doch der Gastgeber wird alle Kräfte mobilisieren, um sich gegen die Gäste zur Wehr zu setzen. Ein spannender Kampf erwartet uns, wobei Gechingen als Favorit klar in die Partie geht. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold II FV GW Ottenbronn Ottenbronn 15:00 PUSH

Nagold II steht nach wie vor im Mittelfeld der Tabelle, benötigt aber dringend Punkte, um den Abstand zu den unteren Rängen zu wahren. Der FV GW Ottenbronn hat sich fest im oberen Tabellenbereich etabliert und geht als Favorit in das Auswärtsspiel. Ottenbronn hat sich durch konstante Leistungen als ein unangenehmer Gegner etabliert und wird den Gastgebern das Leben schwer machen. Es bleibt abzuwarten, ob Nagold II zu Hause die Überraschung schaffen kann oder ob Ottenbronn die Oberhand behält. ---

Eutingen befindet sich im soliden Mittelfeld und hat noch Ziele in Richtung der oberen Tabellenregionen. Felldorf/Bierlingen spielt nach seiner starken Aufstiegssaison eine gute Rolle und möchte mit einem Sieg gegen Eutingen weiter an den oberen Plätzen schnuppern. Eutingen wird alles in die Waagschale werfen, um sich im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten, während Felldorf/Bierlingen weiterhin auf den Erfolgskurs bleibt. Ein intensives Duell, bei dem beide Teams ihre Stärken ausspielen müssen. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SF Salzstetten Salzstetten SV Gündringen Gündringen 15:00 PUSH

Salzstetten trifft im Heimspiel auf das abstiegsbedrohte Gündringen. Für Gündringen gibt es keine Ausreden mehr, jeder Punkt ist hier entscheidend. Salzstetten hat sich in den letzten Spielen stabilisiert und wird mit der Unterstützung des eigenen Publikums versuchen, den Abstand zu den unteren Rängen zu vergrößern. Doch Gündringen wird mit einer kämpferischen Einstellung alles versuchen, um im Abstiegskampf noch einmal Fuß zu fassen. Ein Spiel, in dem Salzstetten als Favorit ins Rennen geht, aber Gündringen wird nie aufgeben. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SV Althengstett Althengstett 15:00 PUSH

Ergenzingen hat den Aufstieg fest im Blick und geht als Favorit in dieses Duell. Althengstett befindet sich im sicheren Mittelfeld, könnte jedoch mit einem Sieg weiter den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Ergenzingen ist offensiv stark und hat sich in der Liga etabliert, doch Althengstett wird sich nicht leicht geschlagen geben. Ein Duell, in dem Ergenzingen alles daran setzen wird, die drei Punkte in der eigenen Heimat zu behalten. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz SG Vöhringen SG Vöhringen 15:00 PUSH

Sulz ist weiterhin im Mittelfeld der Tabelle und könnte mit einem Sieg gegen Vöhringen weiter vom Abstiegskampf wegkommen. Vöhringen kämpft um den Klassenerhalt und wird alles daran setzen, in diesem Auswärtsspiel zu punkten. Sulz wird sich seiner Rolle als Favorit bewusst sein, doch Vöhringen hat nichts zu verlieren und wird einen alles andere als einfachen Gegner abgeben. Ein spannendes Duell, in dem die Gäste auf ihre letzten Chancen hoffen werden. ---

Marschalkenzimmern geht mit einem extrem schweren Restprogramm in die letzten Wochen der Saison. Das Team steht bereits fast fest im Abstieg und wird gegen Freudenstadt alles in die Waagschale werfen, um doch noch einen Überraschungserfolg zu erzielen. Freudenstadt hingegen hat das Aufstiegsziel fest im Blick und wird diese Gelegenheit nutzen, um den Abstand zu den Verfolgern zu wahren. Ein klarer Favoritensieg für Freudenstadt scheint in diesem Duell auf der Hand zu liegen, doch Marschalkenzimmern wird zu Hause alles tun, um das Unmögliche möglich zu machen. ---