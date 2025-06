TuS Ergenzingen oder Spvgg Freudenstadt, nur einer kann Meister werden

Der 34. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald bringt das große Finale: Wer sichert sich den direkten Aufstieg? Wer muss in die Relegation – und wer verabschiedet sich endgültig in die Kreisliga? Emotionen, Anspannung und Abschiedsschmerz sind garantiert, wenn die Liga in ihren letzten Akt übergeht.