TuS Ergenzingen festigt die Spitzenposition, SG Vöhringen dominiert

Vöhringen zeigte eine starke Leistung und setzte sich mit 5:2 gegen Marschalkenzimmern durch. Schon früh brachte ein Eigentor von Daniel Kammerer (11.) die Gastgeber in Führung, gefolgt von einem Treffer von Belmin Ajdinovic (13.), der die Führung ausbaute. Marschalkenzimmern konnte noch vor der Pause zurückschlagen: Pascal Vögele (40.) und Nico Grözinger (42.) erzielten die Tore zum 2:2-Ausgleich. Doch Vöhringen hatte die Antwort parat: Denis Gonszcz (64.) brachte das Team wieder in Führung, Samuel Schwämmle (75.) und Nico Link (80.) sorgten für den verdienten Endstand. Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf für die SG Vöhringen.

Ein spannendes, aber torarmes Duell zwischen Althengstett und Sulz endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Domenico Mosca (10.) brachte Sulz früh in Führung, doch Althengstett kämpfte sich zurück. In der Nachspielzeit, bei drohendem Abpfiff, erzielte Ishak Bayrak (90.+4) den Ausgleich für Althengstett. Damit bleibt Sulz im Mittelfeld, während Althengstett weiter auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte schielt.

