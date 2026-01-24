TuS Ergenzingen: „Absolut in Schlagdistanz“

Trainer Florian Schwend vom TuS Ergenzingen äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde in der Landesliga, Staffel 3, nach großem Umbruch, zur bewusst offensiven Spielidee und zum klaren Fokus auf Entwicklung. Trotz Platz 14 sieht er sein Team „absolut in Schlagdistanz“.
„Wir hatten in der Sommerpause einen sehr großen Umbruch im Team.“ Zu diesem Zeitpunkt wären „die 15 Punkte unterschrieben“ worden. Gleichzeitig wird betont: „Wenn man aber das Potential der Mannschaft und die Spiele in der Hinrunde gesehen hat, dann hätten es durchaus mehr Punkte sein können.“ Klar ist auch: „Wir sind natürlich mit dem 14. Tabellenplatz nicht zufrieden“, befinden uns aber „absolut in Schlagdistanz für eine Position, die den gesicherten Klassenerhalt bedeutet“.
„Unsere Spielphilosophie und unser Kader geben es her, dass unsere Spielweise offensiv und mutig ausgelegt ist.“ Fehler werden bewusst in Kauf genommen: „Wir erlauben unseren jungen Spieler auch Fehler zu machen.“ Dennoch bleibt festzuhalten: „In vier Spielen 4 und/oder 5 Gegentore bekommen. Das ist definitiv zu viel.“ Der Ansatz ist klar formuliert: „Defensivarbeit beginnt bei unseren Stürmer und endet bei dem Torspieler – und es geht nur im kompletten Verbund.“
Herausgehoben wird „das 4:3 gegen den VfL Pfullingen“. Es war „eine so starke Teamleistung, trotz Unterzahl“ und zugleich „unser erster Pflichtspielsieg in der Landesliga“. Auch die Heimspiele gegen Bösingen und Empfingen werden genannt: „stark gespielt und sehr viel gelernt“.
„Wir müssen der kompletten Mannschaft ein Kompliment machen.“ Durch Verletzungen und Sperren war der Kader oft dünn, dennoch „haben sich die jungen Spieler, die meist ihre erste Saison in der Landesliga spielen, zusammen Woche für Woche maximal motiviert“. Besonders betont wird: „Auch in der sehr langen Sieglosserie haben die Spieler nie aufgehört an unseren Plan zu glauben.“
„Die Spieler müssen mehr an ihre eigene Stärke glauben.“ Die Überzeugung ist da: „Wir haben in vielen Spielen gesehen, dass wir mit jedem Team an einem guten Tag mithalten können.“ Der interne Wettbewerb soll helfen, „die Intensität in jeder Maßnahme nochmal zu erhöhen“.
„Der Vorbereitungsstart in Präsenz war am 12.01.26.“ Bereits zuvor arbeiteten die Spieler individuell, „sodass wir sofort ab dem ersten Trainingstag an den Ball konnten“. Geplant sind Testspiele gegen VfL Sindelfingen, TSV Hirschau, TSG Tübingen, FC Holzhausen, SV 03 Tübingen und TV Echterdingen.
„Unsere ‚Neuzugänge‘ im Winter sind unsere Rückkehrer aus Verletzung, Sperre und Langzeitpraktikum.“ Insgesamt stehen „6 Spieler wieder zu 100% zur Verfügung“. Zusätzlich sollen „immer mal wieder Spieler aus der eigenen U19 an den Herrenbereich herangeführt werden“. Als Abgang wird „Enes Dogan“ genannt.
„Wir möchten weiter an unserer offensiven und mutigen Strategie festhalten.“ Gleichzeitig soll das Spiel mit Ball „noch variabler und sicherer“ werden. Ziel ist es, die „technischen und taktischen Prinzipien Woche für Woche zu leben“.
Kurzfristig ist klar: „Natürlich müssen wir Punkten um aus der Abstiegszone zu kommen.“ Gleichzeitig bleibt der Weg bestehen: „Wir werden aber nicht aufhören, unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln.“ Der Anspruch ist deutlich: „Mittelfristig möchten wir uns in der Landesliga etablieren.“
„Als Sportler hasst man Niederlagen – besonders dann, wenn sie sich in Hin- und Rückrunde wiederholen.“ Deshalb lautet der Anspruch: „Gegen die Teams, gegen die wir Punkte abgegeben haben, beweisen, dass wir es besser können“ und zugleich „unsere starken Leistungen aus dem Hinspiel bestätigen“.