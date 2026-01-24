TuS Ergenzingen: „Absolut in Schlagdistanz“

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Trainer Florian Schwend vom TuS Ergenzingen äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde in der Landesliga, Staffel 3, nach großem Umbruch, zur bewusst offensiven Spielidee und zum klaren Fokus auf Entwicklung. Trotz Platz 14 sieht er sein Team „absolut in Schlagdistanz“.

Einordnung der Tabellenlage „Wir hatten in der Sommerpause einen sehr großen Umbruch im Team.“ Zu diesem Zeitpunkt wären „die 15 Punkte unterschrieben“ worden. Gleichzeitig wird betont: „Wenn man aber das Potential der Mannschaft und die Spiele in der Hinrunde gesehen hat, dann hätten es durchaus mehr Punkte sein können.“ Klar ist auch: „Wir sind natürlich mit dem 14. Tabellenplatz nicht zufrieden“, befinden uns aber „absolut in Schlagdistanz für eine Position, die den gesicherten Klassenerhalt bedeutet“. Offensive Ausrichtung und defensive Konsequenzen „Unsere Spielphilosophie und unser Kader geben es her, dass unsere Spielweise offensiv und mutig ausgelegt ist.“ Fehler werden bewusst in Kauf genommen: „Wir erlauben unseren jungen Spieler auch Fehler zu machen.“ Dennoch bleibt festzuhalten: „In vier Spielen 4 und/oder 5 Gegentore bekommen. Das ist definitiv zu viel.“ Der Ansatz ist klar formuliert: „Defensivarbeit beginnt bei unseren Stürmer und endet bei dem Torspieler – und es geht nur im kompletten Verbund.“

Prägende Momente der Hinrunde Herausgehoben wird „das 4:3 gegen den VfL Pfullingen“. Es war „eine so starke Teamleistung, trotz Unterzahl“ und zugleich „unser erster Pflichtspielsieg in der Landesliga“. Auch die Heimspiele gegen Bösingen und Empfingen werden genannt: „stark gespielt und sehr viel gelernt“. Geschlossenheit statt Einzelkritik „Wir müssen der kompletten Mannschaft ein Kompliment machen.“ Durch Verletzungen und Sperren war der Kader oft dünn, dennoch „haben sich die jungen Spieler, die meist ihre erste Saison in der Landesliga spielen, zusammen Woche für Woche maximal motiviert“. Besonders betont wird: „Auch in der sehr langen Sieglosserie haben die Spieler nie aufgehört an unseren Plan zu glauben.“