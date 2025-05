TuS Ennepetal: zwei Westfalenliga-Stammkräfte wollen sich beweisen

Vom SV Hohenlimburg 10, der vier Spieltage vor Schluss vor dem Wiederabstieg in die Landesliga steht und sich heute von Trainer Ronald Ogonda getrennt hat, wechselt Beyar Suleyman ins Bremenstadion. Der 24-Jährige spielt seit 2022 bei den "Zehnern" und hatte mit elf Treffern in der vergangenen Spielzeit einen erheblichen Anteil am Westfalenliga-Aufstieg der Hohenlimburger. Bereits im letzten Sommer hatte es Gespräche zwischen Ennepetals Sportlichem Leiter Leon Enzmann und dem Flügelstürmer gegeben, nun hat der Wechsel geklappt.

"Ich wollte aber nach dem Aufstieg noch bei Hohenlimburg bleiben und Luft in der Westfalenliga schnuppern", erklärt Suleyman in der "Westfalenpost". "Ich habe nun Bock, in der Oberliga zu spielen und Gas zu geben." Beyar Suleyman wohnt im Stadtteil Voerde, also quasi um die Ecke. In der U15 spielte er sogar schon einmal für den TuS, danach ging es über die Jugend der TSG Sprockhövel zum damaligen Bezirksligisten SSV Hagen, dann für ein Jahr zum TSK Hohenlimburg.