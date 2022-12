– Foto: PaderNachwuchs

TuS Ennepetal: Dritter Anlauf in diesem Jahr von Daniel Grgic Der frühere Verteidiger des SC Paderborn 07 II stand in der laufenden Spielzeit schon mehrfach in den Schlagzeilen.

Der 23-fache Oberliga-Spieler, der beim FC Schalke 04 und dem SC Paderborn 07 ausgebildet wurde, war im Sommer schon als Neuzugang beim TuS Bövinghausen verkündet worden. Noch vor dem Trainingsstart entschied sich Grgic um und unterschrieb beim Ligarivalen Sportfreunde Lotte. Nach mehreren Testspielen saß der 21-Jährige am 1. Spieltag auf der Lotter Bank. Das war jedoch das einzige Mal, danach muss es auch dort zum Bruch gekommen sein. Der Vertrag wurde aufgelöst. Nun hat Grgic beim Tabellenschlusslicht TuS Ennepetal für die Rückrunde unterschrieben.

"Kommissar Zufall" sorgte mehr oder weniger für das Engagement. Der gebürtige Dortmunder, der dort aktuell auch wohnhaft ist, lernte im Fitnessstudio Emrah Özüsaglam, aktueller Trainer von BW Voerde, gleichzeitig Ennepetaler Ex-Jugendtrainer und nebenberuflicher Spielerberater, kennen. „Wir sind dann ins Gespräch gekommen und Emrah hat mir den Kontakt zum TuS vermittelt“, so Grgic gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost". Nach positiven Gesprächen mit Neu-Coach Sebastian Westerhoff und der Sportlichen Leitung sowie einem Probetraining waren sich alle Seiten einig, gemeinsam die Mission Klassenerhalt bis zum Sommer anzugehen.