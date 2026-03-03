TuS Emstekerfeld mit klarem Heimsieg gegen SV Bevern II Souveränes 4:0 in der Kreisliga Cloppenburg – Auch Rückrundenauftakt gegen STV Barßel erfolgreich gestaltet von red · Heute, 13:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Der TuS Emstekerfeld hat in der Kreisliga Cloppenburg den nächsten Heimsieg eingefahren. Gegen den SV Bevern II setzte sich die Mannschaft am Sonntag deutlich mit 4:0 durch und bestätigte damit ihren erfolgreichen Start in die Rückrunde.

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen und verzeichneten klare Vorteile bei Ballbesitz und Spielanteilen. Bevern zog sich weit zurück und lauerte auf Fehler, konnte die Überlegenheit des TuS jedoch nur selten unterbrechen. In der 27. Minute brachte Sepp Blömer seine Mannschaft per Kopfball in Führung. Weitere Möglichkeiten blieben bis zur Pause ungenutzt, sodass es mit einem 1:0 in die Halbzeit ging. So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld Emstekerfeld SV Bevern SV Bevern II 4 0 Abpfiff Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Stefan Backhaus ebenfalls per Kopf. Vorausgegangen war ein weiter Einwurf von Christian Alfers. In der 61. Minute führte ein scharf getretener Freistoß von Basti Spils zum dritten Treffer. Ob Christian Alfers zuletzt am Ball war oder ein Eigentor vorlag, blieb offen. Den Schlusspunkt setzte in der 92. Minute Mika Kordon, der eine flache Hereingabe von Backhaus aus kurzer Distanz verwertete.