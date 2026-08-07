TuS empfängt Tabellenzweiten – „Es ist möglich, Schwaig zu schlagen"

Eine Option für die Startelf im Heimspiel gegen Schwaig: TuS-Torjäger Srdan Ivkovic (Mi.) absolvierte nach seiner Verletzungspause bereits wieder einen Kurzeinsatz beim Match in Heimstetten. – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Saisonsieg. Am Samstag empfängt das Team den FC Sportfreunde Schwaig, der mit fünf Punkten auf Platz zwei steht.

Man muss nicht die Bilanz bemühen, um zu ahnen, dass es kein leichtes Unterfangen wird, gegen den Klub aus dem Landkreis Erding zu bestehen. Bei fünf der letzten acht Begegnungen verließ der TuS als Verlierer den Platz, dreimal trennte man sich unentschieden. Hinzu kommt aktuell, dass die Schwaiger nach bemerkenswerten Ergebnissen aus der Vorbereitung (2:0 gegen Unterhaching) auch der Saisonstart fast optimal gelang: Einem 2:1-Sieg in Heimstetten folgte ein 5:1 gegen Wasserburg, ehe man zuletzt beim 1:1 gegen Gundelfingen die ersten Punkte abgeben musste. „Sie haben ein gutes Offensivspiel, eine top organisierte Abwehr und brutal viel Tempo“, schwärmt Grelics. „Das ist eine komplette, nahezu perfekte Mannschaft.“

Der erste Dreier fehlt auch nach drei Spielen noch in der Statistik des TuS Geretsried. Aber das 1:1-Unentschieden zuletzt beim SV Heimstetten darf zumindest als Sieg der Moral gewertet werden. „Die Einstellung war absolut top, von Anfang bis Ende“ hebt Martin Grelics den positivsten Aspekt des dritten Spieltags hervor, der aus Geretsrieder Sicht vor allem für Torhüter Cedomir Radic mit einem absoluten Frust-Tor begann. Aber wie die Mannschaft den Rückschlag weggesteckt hat, gibt Hoffnung vor dem Heimspiel gegen den FC Sportfreunde Schwaig an diesem Samstag (14.30 Uhr). „Es ist möglich, Schwaig zu schlagen, aber dafür brauchen wir einen richtig guten Tag“, betont der TuS-Coach. „Und eine Haltung zum Spiel wie in Heimstetten.“

Welcher Plan in den Trainingseinheiten dieser Woche „erarbeitet“ wurde, um der Elf von Trainer Christian Donbeck beizukommen, führte er nicht detailliert aus. Fakt ist, dass es dem TuS im Frühstadium der neuen Saison vor allem an Effektivität im Abschluss fehlt. „Wir kommen oft in die gefährlichen Zonen, aber wir sind nicht in der Lage Tore zu schießen“, hadert der Coach. Selbst bei den beiden Niederlagen habe sich seine Mannschaft häufig „ansehnlich ins letzte Drittel gespielt. Aber dort haben wir Effektivität vermissen lassen.“

Hoffnung, dass die Effizienz in der Offensive steigern wird, macht die Rückkehr von Torjäger Srdan Ivkovic. Er hatte nach mehrwöchiger Verletzungspause schon in Heimstetten einen Kurzeinsatz und wird zunehmend eine Option für die Startelf. Vor allem, weil nach Alex Bazdrigiannis mit Daniel Krebs (Muskelverhärtung) ein weiterer Angreifer sowie Außenverteidiger Mihajlo Vjestica (Knieprobleme) ausfallen. Wieder zurück im Kader ist Tyrone Prepeluh, der wegen muskulärer Probleme zuletzt fehlte. Für Krebs und Vjestica rücken aus dem Kader der Zweiten Mannschaft Niko Karpouzidis und Vitus Fischer nach.

Ungeachtet personeller Umstellungen, die es nur in Nuancen geben wird, fordert Martin Grelics erneut volle Konzentration und totales Engagement. „Die Grundvoraussetzung ist, eine Top-Einstellung immer zu bringen. Die werden wir brauchen, unabhängig vom Spielglück, das auch dazugehört. Nur so werden wir erfolgreich sein“, betont der Trainer. „Wir dürfen nicht viele Fehler machen, denn Schwaig ist eine Mannschaft, die das sehr schnell bestraft.“