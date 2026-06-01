TuS Eintracht Rulle verstärkt Kader mit drei Neuzugängen

Neuzugänge bei Eintracht Rulle v. r. Ben Förster, Louis Freya u. Nick Claushallmann – Foto: Gritt Orlandini

Der TuS Eintracht Rulle kann für die Saison 2026/27 drei Neuzugänge für seine erste Herrenmannschaft vermelden. Mit Ben Förster, Louis Frye und Nick Claushallmann schließen sich sowohl ein Nachwuchsspieler als auch zwei erfahrene Akteure dem Team an.

Der 18-jährige Ben Förster kehrt nach Rulle zurück. Der Mittelfeldspieler spielte in seiner Jugend bereits für die Grün-Weißen, bevor er in der A-Jugend für die JSG Wallenhorst/Lechtingen auflief. Die Eintracht wird nun seine erste Station im Herrenfußball. Förster freut sich auf die neue Herausforderung und möchte sich zunächst im Herrenbereich etablieren sowie die Mannschaft bestmöglich unterstützen.

Mit Louis Frye wechselt ein erfahrener Defensivspieler nach Rulle. Der 28-Jährige stand zuletzt beim TS Woltmershausen in der Bremen-Liga (fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem) unter Vertrag. Der aus Lechtingen stammende Abwehrspieler verfolgt die Entwicklung der Eintracht bereits seit längerer Zeit und hebt insbesondere den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sowie die spielerische Entwicklung der vergangenen Jahre hervor.