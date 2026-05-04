TUS Eintracht Rulle verschafft sich Luft im Abstiegskampf Auswärtssieg beim Hagener SV nach spätem Doppelschlag von Michael Eggert · Heute, 08:47 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Kellerduell der Bezirksliga hat der TUS Eintracht Rulle einen wichtigen Auswärtssieg beim Hagener SV gefeiert und sich damit ein Fünf-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet. Für den Gastgeber hingegen verschärft sich die Lage nach der fünften knappen Niederlage in Serie zunehmend.

Die Partie begann verhalten. In einer über weite Strecken zerfahrenen ersten Halbzeit blieben Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Erst kurz nach dem Seitenwechsel kam Bewegung ins Spiel: Meyer brachte den Hagener SV in Führung. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt, als Steffen Lackmann nur wenig später den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase entschied Rulle die Begegnung mit einem Doppelschlag. Simon Schulte traf nach Vorarbeit von Lackmann zur Führung, ehe der eingewechselte Julian Hawighorst in der Nachspielzeit mit seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause den Endstand markierte.

Julian Hawighorst - Traf zum 3:1 für Rulle beim Hagener SV – Foto: Fupa

„Nach einer sehr verkrampften ersten Halbzeit wirkte der frühe Rückstand wie ein Weckruf. Die Intensität wurde deutlich höher. Insgesamt ein verdienter Sieg“, sagte Rulles Trainer Simon Garthaus. Besonders hob er Hawighorsts Comeback hervor, der nach überstandener Knieverletzung „alles investiert hat und direkt das entscheidende Tor erzielte“.