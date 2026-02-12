TuS Eintracht Rulle setzt Testspielserie mit klarem Sieg fort

Der TuS Eintracht Rulle hat auch sein nächstes Vorbereitungsspiel erfolgreich gestaltet. Drei Tage nach dem Auswärtssieg in Niedermark gewann Rulle beim VfL Ladbergen mit 5:1.
Die Gäste fanden früh in die Partie und nutzten ihre Offensivaktionen konsequent. Simon Schulte brachte Rulle mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Anschließend erhöhte Frederik Larberg auf 3:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Ladbergen auf 1:3.
Nach dem Seitenwechsel blieb Rulle spielbestimmend. Moritz Schlüter erzielte zwei weitere Treffer und stellte damit den 5:1-Endstand her.
Bereits am Donnerstag, 12. Februar 2026, steht das fünfte Testspiel an. Gegner ist der Kreisligist aus Kloster Oesede. Anstoß ist um 19:45 Uhr an der Zur Waldbühne in 49124 Georgsmarienhütte.