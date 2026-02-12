 2026-02-09T08:36:21.830Z

TuS Eintracht Rulle setzt Testspielserie mit klarem Sieg fort

5:1 beim VfL Ladbergen: Schulte und Schlüter treffen jeweils doppelt

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Eintracht Rulle hat auch sein nächstes Vorbereitungsspiel erfolgreich gestaltet. Drei Tage nach dem Auswärtssieg in Niedermark gewann Rulle beim VfL Ladbergen mit 5:1.

Die Gäste fanden früh in die Partie und nutzten ihre Offensivaktionen konsequent. Simon Schulte brachte Rulle mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Anschließend erhöhte Frederik Larberg auf 3:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Ladbergen auf 1:3.

Nach dem Seitenwechsel blieb Rulle spielbestimmend. Moritz Schlüter erzielte zwei weitere Treffer und stellte damit den 5:1-Endstand her.

Bereits am Donnerstag, 12. Februar 2026, steht das fünfte Testspiel an. Gegner ist der Kreisligist aus Kloster Oesede. Anstoß ist um 19:45 Uhr an der Zur Waldbühne in 49124 Georgsmarienhütte.