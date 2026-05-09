TUS Eintracht Rulle setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Moritz Schlüter trifft für Eintracht Rulle zum 4:2-Endstand – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Eintracht Rulle hat im Abstiegskampf der Bezirksliga einen wichtigen Erfolg gefeiert. Mit dem 4:2 (3:1)-Heimsieg gegen den SV Bad Laer setzte die Mannschaft von Trainer Simon Garthaus ihre positive Serie fort. Aus den vergangenen vier Partien holte Rulle zehn Punkte und baute den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf acht Zähler aus.

Auf tiefem Boden entwickelte sich von Beginn an eine intensive und umkämpfte Begegnung. Die Gäste aus Bad Laer erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Nach einer präzisen Vorarbeit von Nico Herbermann traf Mirco Wolters per wuchtigem Kopfball zum 0:1.

Rulle antwortete Mitte der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag. Zunächst erzielte Jan Ole Eichmeyer den Ausgleich zum 1:1, wenig später verwandelte Simon Schulte einen an Eichmeyer verursachten Foulelfmeter zur Führung. Zehn Minuten später erhöhte Schulte mit seinem 19. Saisontor auf 3:1.

Der SV Bad Laer gab sich jedoch nicht geschlagen. Zehn Minuten vor dem Ende brachte Yannik Seete die Gäste nach Vorlage von Jannik Tepe noch einmal auf 2:3 heran. In der Schlussphase musste Rulle mehrere gefährliche Situationen überstehen, ehe Moritz Schlüter in der Schlussminute mit einem Treffer nach einem Freistoß für die Entscheidung sorgte.

Bad Laers Trainer Michael Mentrup sprach nach der Partie von einer verdienten Niederlage: „Rulle hat die schwierigen Platzverhältnisse viel besser angenommen und sich den Sieg verdient. Wir hatten nach dem 2:3 noch eine gute Phase, konnten unsere Chancen aber nicht nutzen.“ Zugleich äußerte Mentrup Unzufriedenheit über mehrere Schiedsrichterentscheidungen, betonte jedoch auch die eigene Verantwortung für die Niederlage.