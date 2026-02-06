TuS Eintracht Rulle gewinnt Testspiel in Telgte deutlich

Der TuS Eintracht Rulle hat das nächste Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Beim Auswärtstest gegen die SG Telgte setzte sich Rulle mit 6:1 durch.
Die Gäste gingen früh mit 2:0 in Führung. Zunächst traf Kord Langemeyer zum 1:0, anschließend erhöhte Simon Schulte. Noch vor der Pause kam Telgte nach einem Elfmeter zum Anschlusstreffer.
Nach dem Seitenwechsel baute Rulle den Vorsprung aus. Keno Langemeyer stellte auf 3:1, ehe Nils Bruning für einen Höhepunkt sorgte: Er verwandelte eine Ecke direkt zum 4:1. Danach trafen Moritz Schlüter und erneut Simon Schulte zum Endstand.
Das nächste Testspiel bestreitet der TuS Eintracht Rulle am Samstag, 7. Februar 2026, um 13:00 Uhr gegen die Spvg Niedermark. Gespielt wird an der Natruper Straße 55a in 49170 Hagen am Teutoburger Wald.