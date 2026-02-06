 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

TuS Eintracht Rulle gewinnt Testspiel in Telgte deutlich

Bruning verwandelt Ecke direkt, Schulte trifft doppelt

von red · Heute, 18:51 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Verlinkte Inhalte

BZL Weser-Ems St. 5
Kreisliga A1 Münster
SG Telgte
TuS Rulle

Der TuS Eintracht Rulle hat das nächste Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Beim Auswärtstest gegen die SG Telgte setzte sich Rulle mit 6:1 durch.

Die Gäste gingen früh mit 2:0 in Führung. Zunächst traf Kord Langemeyer zum 1:0, anschließend erhöhte Simon Schulte. Noch vor der Pause kam Telgte nach einem Elfmeter zum Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel baute Rulle den Vorsprung aus. Keno Langemeyer stellte auf 3:1, ehe Nils Bruning für einen Höhepunkt sorgte: Er verwandelte eine Ecke direkt zum 4:1. Danach trafen Moritz Schlüter und erneut Simon Schulte zum Endstand.

Das nächste Testspiel bestreitet der TuS Eintracht Rulle am Samstag, 7. Februar 2026, um 13:00 Uhr gegen die Spvg Niedermark. Gespielt wird an der Natruper Straße 55a in 49170 Hagen am Teutoburger Wald.