TuS Eintracht Rulle gewinnt Testspiel in Telgte deutlich

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Eintracht Rulle hat das nächste Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Beim Auswärtstest gegen die SG Telgte setzte sich Rulle mit 6:1 durch.

Die Gäste gingen früh mit 2:0 in Führung. Zunächst traf Kord Langemeyer zum 1:0, anschließend erhöhte Simon Schulte. Noch vor der Pause kam Telgte nach einem Elfmeter zum Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel baute Rulle den Vorsprung aus. Keno Langemeyer stellte auf 3:1, ehe Nils Bruning für einen Höhepunkt sorgte: Er verwandelte eine Ecke direkt zum 4:1. Danach trafen Moritz Schlüter und erneut Simon Schulte zum Endstand.