– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

TUS Eintracht Rulle gewinnt das Kellerduell Im siebten Spiel der erste Saisonsieg Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Vik. GMHütte TuS Rulle

In Kellerduell der Bezirksliga feierte der TUS Eintracht Rulle mit dem 3:1-Erfolg gegen den SV Viktoria Gmhütte den ersten Saisonsieg im siebten Spiel. Trotz des Erfolges steht die Mannschaft von Trainer Benny Hettwer weiterhin im akuten Abstiegskampf.

Ein Doppelschlag von Hannes Probst kurz vor und direkt nach der Pause brachte den Gastgeber mit 2:0 in Führung. Die Antwort der Gäste lies nicht lange auf sich warten. Fast postwendend gelang Keno Damiano Bastwoerste mit einem verwandelten Foulelfmeter der Anschlußtreffer zum 2:1. Die Gäste drückten zwar auf den Ausgleich, aber in der Nachspielzeit machte der eingewechselte Eric Foerster mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand den Deckel auf die Partie. Hannes Probst traf doppelt für Eintracht Rulle – Foto: Fupa

„Für uns ein enorm wichtiger Sieg. In der Konstellation die wir im Moment haben sicherlich einen direkten Konkurrenten mit 3:1 zu Hause besiegt. Ich denke am Ende des Tage über 90 Minuten auch verdient. Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen. Nach dem 2:0 in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen die Zweikampfführung, Aggressivität und Zuteilung verloren und haben Gmhütte dadurch wieder ins Spiel kommen lassen. Wir haben dann aber den Sieg über die Zeit gebracht. Für uns enorm wichtig. Für Gmhütte auch eine ganz bittere Niederlage. An dieser Stelle auch ein Kompliment an meine Jungs für die starke Leistung und für meinen Trainerkollegen von Gmhütte wünsche ich alles alles Gute und viel Erfolg für die kommenden Spiele.