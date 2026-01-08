TUS Eintracht Rulle gelingt Trainer-Coup 

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das neue Trainerteam des TUS Eintracht Rulle Alexander und Dennis Heinz – Foto: Ansgar Hinrichs
Der TUS Eintracht Rulle meldet eine erfolgreiche Trainerverpflichtung zur nächsten Saison.
Alexander Heinz vom Landesligisten VFR Voxtrup folgt im Sommer auf Trainer Benny Hettwer. Der Fußball-Obmann des TUS Eintracht Rulle Ansgar Hinrichs war die Freude über die Verpflichtung anzumerken. Er habe mit Alexander Heinz sehr gute Gespräche geführt. Dieser arbeite sehr strukturiert, verfüge über ausgezeichnete Fachkenntnisse und habe in der Vergangenheit sehr gute Erfolg erreicht. Ausserdem bringe er sehr viel Erfahrung mit. Diese sei besonders deshalb hilfreich, weil der Verein auch in Zukunft auf die jungen Spieler der guten eigenen A-Jugend setze. „Er passt einfach zu uns,“ meinte Ansgar Hinrichs. Unterstützt wird der neue Coach von seinem Bruder Dennis Heinz, der als Co-Trainer fungieren wird und aktuell für Concordia Belm/Powe tätig ist.
Aktuell gilt es im Kampf um den Klassenerhalt alle Kräfte zu bündeln um möglichst frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern und damit gute Voraussetzungen zu schaffen, damit der Club in Zukunft unter dem neuen Trainerteam eine gute Entwicklung nehmen kann.
Benny Hettwer hat seine Mannschaft nach einem schlechten Saisonstart - bedingt durch viele personelle Ausfälle - wieder in die Spur gebracht. Aktuell liegt die Mannschaft
nach einer starken Serie bereits über dem Strich. Der aktuelle Coach wechselt bekanntlich in der kommenden Saison zum Liga-Konkurrenten SC Melle 03 II. Bei der Entscheidung hat sicher auch die Ortsnähe zu seinem Wohnort in Gesmold eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Ebenfalls beendet sein Bruder Marc Hettwer im Sommer seine Aufgaben als Co-Trainer bei Eintracht Rulle.
Trainer Benny Hettwer wechselt im Sommer zum SC Melle 03 II – Foto: Fupa
Beim VFR Voxtrup hatte Alexander Heinz eine sehr erfolgreiche Zeit. Seit 2021 war er an der Wasserwerkstrasse aktiv. Im vergangenen Sommer führte seine Mannschaft als Meister der Bezirksliga zurück in die Landesliga. Dort steht das Team in einer starken Liga im harten Abstiegskampf. Vor einem Jahr gewann er mit seinem Team den prestigeträchtigen Titel des Hallen-Masters.
Auf seiner Facebook-Seite informiert und bedauert der VFR Voxtrup aktuell die Beendigung der Zusammenarbeit mit Trainer Alexander Heinz ab nächsten Sommer und bedankt sich gleichzeitig für seine langjährige, ausgezeichnete und erfolgreiche Arbeit für den Verein.