TUS Eintracht Rulle gelingt Trainer-Coup 

Benny Hettwer hat seine Mannschaft nach einem schlechten Saisonstart - bedingt durch viele personelle Ausfälle - wieder in die Spur gebracht. Aktuell liegt die Mannschaft

nach einer starken Serie bereits über dem Strich. Der aktuelle Coach wechselt bekanntlich in der kommenden Saison zum Liga-Konkurrenten SC Melle 03 II. Bei der Entscheidung hat sicher auch die Ortsnähe zu seinem Wohnort in Gesmold eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Ebenfalls beendet sein Bruder Marc Hettwer im Sommer seine Aufgaben als Co-Trainer bei Eintracht Rulle.

Trainer Benny Hettwer wechselt im Sommer zum SC Melle 03 II – Foto: Fupa