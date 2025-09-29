TUS Eintracht Rulle gelingt Befreiungsschlag

Jubel und Erleichterung beim TUS Eintracht Rulle. Der Bezirksligist konnte seine aufsteigende Tendenz der letzten Wochen fortsetzen und verlies nach dem gewonnenen Kellerduell gegen den SC Glandorf in der Tabelle die Abstiegsplätze.

Es war ein sehr umkämpftes aber auch von Nervosität geprägtes Kellerduell. Die Gäste lagen durch ein unglückliches Eigentor früh im Rückstand. Glandorf drückte vehement auf den Ausgleich, konnte aber einige gute Tormöglichkeiten nicht nutzen. Kord Langemeyer baute die Führung der Gastgeber kurz nach der Pause auf 2:0 aus. Dennis Trautmann gelang eine Viertelstunde vor dem Ende der Anschlusstreffer und läutete eine hektische Schlußphase ein, in der Eintracht Rulle den knappen Vorsprung über die Zeit retten konnte. Nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen sprang der Gastgeber knapp über den Strich.

„Am Ende des Tages ein glücklicher Heimerfolg. In der ersten Halbzeit hat uns das 1:0 leider keine Sicherheit gegeben. Wir waren stellenweise zu passiv und viel viel zu nervös. Es stand natürlich für beide Mannschaften heute sehr viel auf dem Spiel. Bei uns große Nervösität, deshalb viele falsche Entscheidungen, zu passiv, so dass Glandorf drei oder vier 100 %ige Möglichkeiten auf den Ausgleich hatte oder sogar in Führung zu gehen. Wir kamen besser aus der Halbzeit. Machen das Tor zum 2:0, aber auch das gibt uns nicht die nötige Sicherheit. Wir ermöglichen Glandorf zu einfach den Anschlußtreffer zum 2:1. Am Ende war es dann von beiden Seiten ein fahriges Spiel. Wir nehmen am Ende die drei Punkte mit, ein glücklicher Sieg. Das ist uns in der aktuellen Situation natürlich relativ egal. Damit sind wir jetzt drei Spiele in Folge ungeschlagen. Das ist das was wir am Ende positiv für uns festhalten.

Wie gehts weiter?

Der TUS Eintracht Rulle reist am Donnerstag 02. Oktober um 19.30 Uhr zur Viktoria Gesmold.

Der SC Glandorf erwartet am Sonntag, den 05.10.2025 um 15.00 Uhr den SV Viktoria Gmhütte zum Kellerduell.