TUS Eintracht Rulle geht gegen Aufsteiger unter

Der Aufsteiger 1. FCR Bramsche zeigte beim TUS Eintracht Rulle eine bärenstarke Offensivleistung und nutzte seine Möglichkeiten eiskalt zur 4:0-Pausenführung. Damit war das Spiel frühzeitig entschieden. Nach der Pause setzte Hamza Pipic mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf und baute die Führung aus.

"Ein starkes Spiel unserer Jungs! Wir waren von der ersten Sekunde an hellwach und haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt. Man hat gesehen, dass wir in der Bezirksliga angekommen sind. Jetzt gilt es, diese Leistung Woche für Woche zu bestätigen,“ freute sich Trainer Marc Filip über die Glanzleistung seines Teams.

„Wir haben es unerklärlicherweise heute in der ersten Halbzeit völlig versäumt, Aggressivität und Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Haben dann in den letzten vier Minuten vor der Halbzeit drei Gegentore kassiert. In Grunde genommen kann man da von kollektiven Versagen sprechen in den ersten 45 Minuten, so dass man sich am Ende des Tages für diese erste Halbzeit bei den Ruller Zuschauern entschuldigen kann. Wir müssen in den nächsten Spielen eine Reaktion zeigen, so wie wir das gegen SC Melle 03 II begonnen haben. Wie gesagt, das war nach dem Fortschritt in Melle unter der Woche ein Riesenrückschritt. Von daher müssen wir das Ganze in Laufe der Woche aufarbeiten,“ sagte uns Trainer Benjamin Hettwer (TUS Eintracht Rulle) nach dem Spiel.