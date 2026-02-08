TuS Eintracht Rulle feiert torreichen Testspielerfolg

Der TuS Eintracht Rulle hat sein drittes Vorbereitungsspiel des Jahres mit einem deutlichen Auswärtssieg abgeschlossen. Beim Kreisligisten Spielvereinigung Niedermark setzte sich der Bezirksligist nach anfänglichem Rückstand mit 9:3 durch und präsentierte sich insbesondere offensiv in guter Form.
Die Gastgeber gingen zunächst früh in Führung, doch Rulle reagierte schnell. Moritz Schlüter nutzte einen Fehler in der Defensive der Niedermarker zum Ausgleich, ehe Steffen Lackmann kurze Zeit später mit einem Distanztreffer die Führung für die Gäste erzielte. In der Folge entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der Rulle seine Offensivaktionen konsequent nutzte und das Ergebnis kontinuierlich ausbaute.
Schlüter war mit mehreren Treffern einer der auffälligsten Spieler der Partie. Auch Nils Bruning steuerte zwei Tore bei, während Simon Schulte ebenfalls doppelt traf und mit seinem Treffer zum 9:3 den Schlusspunkt setzte. Ein weiterer Abschluss von Kord Langemeyer landete zudem am Pfosten.
Für den TuS Eintracht Rulle war der Test ein weiterer Schritt in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5, in der die Mannschaft aktuell mit 17 Punkten aus 16 Spielen den zwölften Tabellenplatz belegt. In den kommenden Tagen stehen weitere Testspiele auf dem Programm: Am 10. Februar tritt Rulle auswärts beim VfL Ladbergen an, ehe weitere Begegnungen gegen den VfL Kloster Oesede sowie den SC Spelle-Venhaus folgen.
Der Pflichtspielbetrieb beginnt für Rulle am 26. Februar mit dem Nachholspiel vom 19. Spieltag gegen den SV Alfhausen. Nur wenige Tage später steht mit der Partie gegen den SV Bad Rothenfelde bereits das nächste Ligaspiel an, sodass die Mannschaft in einer englischen Woche gefordert sein wird.
Ob die Eintracht dort diese gute Form aus den Testspielen weiterführen kann, wird spannend zu sehen sein.