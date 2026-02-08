TuS Eintracht Rulle feiert torreichen Testspielerfolg Beim Testspiel gegen die Spielvereinigung Niedermark feierte die Eintracht einen 9:3-Erfolg von FD · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Eintracht Rulle hat sein drittes Vorbereitungsspiel des Jahres mit einem deutlichen Auswärtssieg abgeschlossen. Beim Kreisligisten Spielvereinigung Niedermark setzte sich der Bezirksligist nach anfänglichem Rückstand mit 9:3 durch und präsentierte sich insbesondere offensiv in guter Form.

Die Gastgeber gingen zunächst früh in Führung, doch Rulle reagierte schnell. Moritz Schlüter nutzte einen Fehler in der Defensive der Niedermarker zum Ausgleich, ehe Steffen Lackmann kurze Zeit später mit einem Distanztreffer die Führung für die Gäste erzielte. In der Folge entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der Rulle seine Offensivaktionen konsequent nutzte und das Ergebnis kontinuierlich ausbaute. Schlüter war mit mehreren Treffern einer der auffälligsten Spieler der Partie. Auch Nils Bruning steuerte zwei Tore bei, während Simon Schulte ebenfalls doppelt traf und mit seinem Treffer zum 9:3 den Schlusspunkt setzte. Ein weiterer Abschluss von Kord Langemeyer landete zudem am Pfosten.