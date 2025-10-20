TUS Eintracht Rulle feiert Last-Minute-Punkt

In einem rassigen Kellerduell der Bezirksliga sicherte bei widrigen Bodenverhältnissen der TUS Eintracht Rulle beim TSV Riemsloh durch einen in der Nachspielzeit verwandelten Strafstoß nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt.

Wer glaubte, dass Spiel sei gelaufen hatte sich getäuscht. Nach der Pause übernahmen die Gäste die Spielkontrolle und erzielten nach einer Stunde Spielzeit durch Julian Roßberg nach einer fein getreten Ecke von Steffen Lackmann den Anschlußtreffer. In der Folge macht Rulle mächtig Druck, aber Riemsloh blieb mit Kontern gefährlich. Die beste Chance verpasste eine Viertelstunde vor dem Ende Jannik Welkener, als er frei vor dem Tor auftauchte, aber nicht traf. In der Schlussoffensive setzte Rulle alles auf eine Karte und hatte Erfolg. In Schlußminute traf Roßberg nur die Latte aber in der letzten Aktion des Spiels entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Eintracht Rulle. Simon Schulte verwandelte eiskalt zum viel umjubelten 2:2-

Der Gastgeber ging durch Fabian Flick früh in Führung. In einer über weite Strecken ausgeglichen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seite zeigte sich der TSV Riemsloh eiskalt in der Chancenverwertung. Nach einer halben Stunde Spielzeit erzielte der Gastgeber durch den zweiten Treffer von Fabian Flick die 2:0-Führung. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Ausgleichstreffer für Eintracht Rulle, die durch den Punktgewinn ihr Polster zu den Abstiegsrängen ein wenig ausbauen konnte.

Die Stimmen zum Spiel:

Erste Halbzeit verdient in Führung gegangen auf einem wirklich schwer bespielbaren Platz. Mit einem Doppelpack von Flick dann mit 2:0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit wurde Rulle dann deutlich stärker und machte durch einen Standard den Anschlusstreffer. Wir müssen dann in der 75. Minute eigentlich das 3:1 machen und damit das Spiel fast zu entscheiden. Wie es dann so ist kassiert man dann durch einen ärgerlichen aber berechtigten Elfer das 2:2 in der Nachspielzeit. Letztendlich ein gerechtes - für uns aber bitteres Unentschieden -, sagte uns in Vertretung Jannik Welkener für den im Urlaub befindlichen Coach Thomas Falke.

Kompliment an meine Mannschaft! In der zweiten Halbzeit nach 0:2-Rückstand kommen wir richtig gut aus der Kabine. Bewahren Ruhe auf einen Platz auf dem Fußballspielen kaum möglich war. Drücken Riemsloh aber in die eigene Hälfte und nehmen am Ende völlig verdient einen Punkt mit nach Hause. Verdient wären definitiv drei gewesen. In der ersten Halbzeit bereits ein Spiel, welches wir bis auf Kleinigkeiten gut bestreiten. Das 2:0 darf so niemals fallen. Mit zwei Torschüssen erzielt Riemsloh zwei Tore. Wir nicht effektiv genug, so dass wir dann diesen Punkt natürlich mitnehmen und die positiven Schlüsse daraus ziehen. Der Punkt ist mehr als verdient,“ freute sich Trainer Benny Hettwer (TUS Eintracht Rulle).

So geht es weiter:

Der TSV Riemloh erwartet am kommenden Mittwoch, den 22. Oktober 2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - im Aufsteigerduell den SV Alfhausen.

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.00 Uhr spielt der TUS Eintracht Ruelle im Stavermann Sportpark gegen den Hagener SV.