TUS Eintracht Rulle erkämpft Punkt beim SSC Dodesheide

"Der Spielverlauf war leider nicht das erste Mal so.

Wir lassen in der Defensive wenig zu. Machen in der Offensive unsere Torchancen nicht. Halten den Gegner so im Spiel. Und sie machen mit der letzten Aktion im Spiel den Ausgleich.

Es geht aber weiter und wir haben Mittwoch schon die Gelegenheit das Ruder wieder rumzureißen,“ lautet das Statement von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).