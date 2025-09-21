Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Pascal Wegner
TUS Eintracht Rulle erkämpft Punkt beim SSC Dodesheide
In einem Spiel der Bezirksliga traf der SSC Dodesheide auf den TUS Eintracht Rulle
Der SSC Dodesheide konnte gegen den unter dem Strich stehenden TUS Eintracht Rulle seine 2:1-Führung nicht über die Zeit bringen und kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Bereits in der zweiten Spielminute brachte Erik Kirchkesner die Gastgeber in Führung. Den Gästen gelang postwendend durch Joel Rehme der 1:1-Ausgleichstreffer. Der SSC blieb tonangebend, aber weitere Treffer gelangen dem Team vor der Pause nicht mehr. Nach Wiederanpfiff blieb das Flottmann-Team überlegen und erzielte eine Viertelstunde vor dem Schlußpfiff durch Luciano Faraci nach feiner Vorarbeit von Paritz Lleshi die erneute Führung. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatte Carl Gründel die Entscheidung auf dem Fuß, konnte den Ball aber nicht im Ruller Tor unterbringen. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Leon Siebrands mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckball der viel umjubelte Ausgleichstreffer für die Gäste.
Erzielten den späten Ausgleich für Eintracht Rulle - Leon Siebrands – Foto: Fupa
"Der Spielverlauf war leider nicht das erste Mal so.
Wir lassen in der Defensive wenig zu. Machen in der Offensive unsere Torchancen nicht. Halten den Gegner so im Spiel. Und sie machen mit der letzten Aktion im Spiel den Ausgleich.
Es geht aber weiter und wir haben Mittwoch schon die Gelegenheit das Ruder wieder rumzureißen,“ lautet das Statement von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).
"Ein 2:2 beim SSC Dodesheide. Das Ergebnis und den Punkt nehmen wir natürlich gerne mit. Die Ruhe, die wir in den letzten Wochen bewahrt haben, die Trainingseinheiten, das harte Arbeiten, haben sich ausgezahlt bzw machen sich bemerkbar. Vielleicht haben wir uns dann am Ende des Tages auch das nötige Quäntchen Glück in den vergangen Wochen erarbeitet, dass Dodesheide nicht nach dem 2:1 mit dem 3:1 den Deckel drauf macht, sondern wir bis zum Ende dran glauben und mit der letzten Aktion dann wirklich noch einen Punkt mitnehmen. Die personelle Lage wird Woche für Woche besser. Wir hoffen, dass wir diesen Aufwärtstrend auch in den kommenden Wochen bestätigen bzw fortsetzen können. Immer unter der Prämisse, dass wir den personellen Engpass überstehen bzw. weiter überstehen,“ sagte uns Trainer Benny Hettwer (TUS Eintracht Rulle).