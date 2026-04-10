TuS Eintracht Hinte verpflichtet Torhüter Silas Tapken 24-jähriger Keeper kommt vom SV Petersdorf – schnelle Reaktion auf Kaderveränderungen im Sommer von Redaktion · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser

Der TuS Eintracht Hinte treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison voran und präsentiert mit Silas Tapken einen neuen Mann zwischen den Pfosten.

Gute Nachrichten für alle Anhänger und Sympathisanten des TuS Eintracht Hinte: Der Verein hat frühzeitig auf die anstehenden Veränderungen im Kader zur kommenden Spielzeit reagiert und mit Silas Tapken einen neuen Torhüter verpflichtet. Nachdem mit Lasse und Ole Hoogestraat zwei Spieler im Sommer in Richtung Sportfreunde Larrelt wechseln werden, sahen sich die Verantwortlichen gezwungen, zeitnah auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Bereits Anfang der vergangenen Woche konnte mit Teelko Braun die durch den Abgang von Ole Hoogestraat entstehende Lücke geschlossen werden.

Nun ist auch die Torwartfrage geklärt: Silas Tapken wird sich dem TuS Eintracht Hinte anschließen. Der 24-Jährige wechselt vom Bezirksligisten SV Petersdorf an den Bleskeweg und soll dort künftig zwischen den Pfosten stehen. Die sportliche Leitung zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: Tapken habe bereits im Training einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und sich schnell im Team eingefunden. Auch die Gespräche seien offen und ehrlich verlaufen. „Wir möchten dem 24-Jährigen ein neues fußballerisches Zuhause bieten“, heißt es aus dem Verein. Besonders die Vereinsphilosophie sowie der ausgeprägte Zusammenhalt hätten den Torhüter überzeugt.