TuS Eintracht gewinnt in Hillegossen

– Foto: Peter Schildmann

Die Mannschaft von TuS Eintracht Bielefeld startete furios in die Partie und machte sofort deutlich, wer heute das Spiel bestimmen wollte. Mit hoher Intensität, klarem Pressing und viel Entschlossenheit übernahm Eintracht früh die Kontrolle. Der Gegner von Tus Einigheit Hillegossen zog sich tief in die eigene Hälfte zurück und versuchte, die Räume eng zu machen und defensiv kompakt zu stehen.

Ein intensives und anspruchsvolles Spiel im Osning Stadion, in dem beide Mannschaften von Beginn an zeigten, dass sie unbedingt als Sieger vom Platz gehen wollten.

Die Mannschaft ließ nicht nach und blieb weiter am Drücker. Nur eine Minute später erhöhte Chris Böhme nach konsequentem Pressing auf 0:2. Kurz vor der Pause sorgte Mert Karacali für den nächsten Höhepunkt: Mit einer technisch brillanten Aktion und einem wuchtigen Distanzschuss aus rund 30 Metern traf er in der 44. Minute unhaltbar in den Winkel 0:3 zur Halbzeit.

Doch Eintracht war taktisch hervorragend eingestellt, ließ den Ball mit Geduld und Übersicht laufen und kontrollierte das Geschehen durch eine saubere Spielzirkulation. In der 9. Minute fiel nach einer Standardsituation das 0:1: Cenk Durgut setzte sich mit einer starken Bewegung durch und vollendete souverän.

Zusätzlich musste Hillegossen nach einer roten Karte gegen Nils Engmann in Unterzahl weiterspielen.

Auch im zweiten Durchgang blieb Eintracht spielbestimmend. Mit viel Ballbesitz und Geduld wurde das Spiel aufgebaut, bis der Ball über die linke Seite zu Antonio Staita kam. Er setzte sich stark durch, flankte präzise auf Edvin Kapetanovic , der mit einer cleveren Bewegung zum 0:4 einschob.

Der eingewechselte Vasilis Moumos sorgte anschließend für ein echtes Highlight: Er schlich sich durch das Zentrum der Abwehr, ließ außerhalb des Strafraums mit zwei schnellen Dribblings gleich zwei Gegenspieler stehen und traf sehenswert zum 0:5.

Das 0:6 erzielte Valandi Plomaritis mit einem kraftvollen Distanzschuss. Eine besonders starke Leistung zeigte dabei der Mannschaftskapitän, der das Team mit viel Einsatz und Übersicht führte.

In der 78. Minute kam Nikos Plomaritis ins Spiel und brauchte nur einen Ballkontakt: Mit seinem ersten Abschluss traf er direkt zum 0:7. Der Treffer wurde von der gesamten Mannschaft ausgelassen gefeiert.

Den Schlusspunkt setzte erneut Antonio Staita , der sich auf der linken Seite mit starken Dribblings durchsetzte. Sein Abschluss wurde noch leicht abgefälscht und landete schließlich zum 0:8 im Eck.

Mit zwei Assists und einem eigenen Treffer war Antonio Staita heute der Unterschiedsspieler. Insgesamt zeigte TuS Eintracht Bielefeld eine reife, geschlossene und dominante Mannschaftsleistung.

Besonders hervorzuheben ist, dass die taktische Ausrichtung und die detaillierte Analyse des Trainers Eleftherios Koutsaliaris voll aufgegangen sind. Alles, was unter der Woche im Training besprochen und taktisch einstudiert wurde, setzte die Mannschaft konsequent und diszipliniert um. Die Trainingsinhalte griffen perfekt ein klares Zeichen dafür, dass das Team die Vorgaben verstanden und mit hoher Konzentration auf dem Platz umgesetzt hat. Ein starkes Statement zum Start in die Rückrunde.