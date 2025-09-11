TuS Eintracht Bielefeld will ersten Saisonsieg

Am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr trifft der TuS Eintracht Bielefeld auf die Zweitvertretung von FC Altenhagen. Zuletzt musste sich der TuS geschlagen geben, als man gegen KSC Bosna i. Hercegovina die dritte Saisonniederlage kassierte. Auf heimischem Terrain blieb FC Altenhagen II am vorigen Sonntag aufgrund der 2:4-Pleite gegen KSC Bosna i. Hercegovina ohne Punkte.
Für den TuS Eintracht Bielefeld muss der erste Saisonsieg her.
Mit erschreckenden 26 Gegentoren stellt FC Altenhagen II die schlechteste Abwehr der Liga. Vier Partien, vier Niederlagen. Die Bilanz der Elf von Coach Lars Jerrentrup spricht eine mehr als deutliche Sprache.
Diese Begegnung lässt auf Tore hoffen, auch wenn beide Mannschaften vor allem durch Gegentreffer auffallen. So griff FC Altenhagen II bisher 26-mal ins eigene Netz. Dagegen hatte der TuS bisher zwölfmal das Nachsehen in dieser Saison. Die Unterschiede im bisherigen Abschneiden beider Teams sind marginal. Im Tableau trennen die Teams gerade einmal zwei Punkte voneinander.
Mit dem TuS Eintracht Bielefeld spielt FC Altenhagen II gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe – zumindest lässt der Blick auf die aktuelle Tabellenlage der beiden Mannschaften dies vermuten.