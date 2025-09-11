– Foto: Peter Schildmann

TuS Eintracht Bielefeld will ersten Saisonsieg Kreisliga B Staffel 1: TuS Eintracht Bielefeld – FC Altenhagen II (Sonntag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr trifft der TuS Eintracht Bielefeld auf die Zweitvertretung von FC Altenhagen. Zuletzt musste sich der TuS geschlagen geben, als man gegen KSC Bosna i. Hercegovina die dritte Saisonniederlage kassierte. Auf heimischem Terrain blieb FC Altenhagen II am vorigen Sonntag aufgrund der 2:4-Pleite gegen KSC Bosna i. Hercegovina ohne Punkte.

Für den TuS Eintracht Bielefeld muss der erste Saisonsieg her. Mit erschreckenden 26 Gegentoren stellt FC Altenhagen II die schlechteste Abwehr der Liga. Vier Partien, vier Niederlagen. Die Bilanz der Elf von Coach Lars Jerrentrup spricht eine mehr als deutliche Sprache.