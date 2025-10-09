TuS Eintracht Bielefeld vor schwieriger Aufgabe

– Foto: Peter Schildmann

Kreisliga B Staffel 1: TuS Eintracht Bielefeld – TuS Hoberge-Uerentrup (Sonntag, 13:00 Uhr) Dem TuS steht gegen TuS Hoberge-Uerentrup eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Spieltag nahm der TuS Eintracht Bielefeld gegen KSC Bosna i. Hercegovina die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Am Sonntag wies TuS Hoberge-Uerentrup KSC Bosna i. Hercegovina mit 4:2 in die Schranken.

15:26 – das Torverhältnis des TuS spricht eine mehr als deutliche Sprache. TuS Hoberge-Uerentrup ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche.