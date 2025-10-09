TuS Eintracht Bielefeld vor schwieriger Aufgabe

Kreisliga B Staffel 1: TuS Eintracht Bielefeld – TuS Hoberge-Uerentrup (Sonntag, 13:00 Uhr)
Dem TuS steht gegen TuS Hoberge-Uerentrup eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Spieltag nahm der TuS Eintracht Bielefeld gegen KSC Bosna i. Hercegovina die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Am Sonntag wies TuS Hoberge-Uerentrup KSC Bosna i. Hercegovina mit 4:2 in die Schranken.
15:26 – das Torverhältnis des TuS spricht eine mehr als deutliche Sprache.
TuS Hoberge-Uerentrup ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche.
Die Offensive von TuS Hoberge-Uerentrup kommt torhungrig daher. Über vier Treffer pro Match markiert TuS Hoberge-Uerentrup im Schnitt. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der TuS Eintracht Bielefeld schafft es mit fünf Zählern derzeit nur auf Platz 13, während TuS Hoberge-Uerentrup 15 Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt.
TuS Hoberge-Uerentrup geht als klarer Favorit ins Spiel, liegt man im Klassement doch deutlich vor dem TuS.