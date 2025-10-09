 2025-10-02T08:44:29.515Z

– Foto: Peter Schildmann

TuS Eintracht Bielefeld vor schwieriger Aufgabe

KL B1 Bielefeld
Eintracht Bi
TuS Hoberge
So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
TuS Eintracht Bielefeld
TuS Eintracht BielefeldEintracht Bi
TuS 1923 Hoberge-Uerentrup
TuS 1923 Hoberge-UerentrupTuS Hoberge
13:00

Kreisliga B Staffel 1: TuS Eintracht Bielefeld – TuS Hoberge-Uerentrup (Sonntag, 13:00 Uhr)

Dem TuS steht gegen TuS Hoberge-Uerentrup eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Spieltag nahm der TuS Eintracht Bielefeld gegen KSC Bosna i. Hercegovina die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Am Sonntag wies TuS Hoberge-Uerentrup KSC Bosna i. Hercegovina mit 4:2 in die Schranken.

15:26 – das Torverhältnis des TuS spricht eine mehr als deutliche Sprache.

TuS Hoberge-Uerentrup ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Die Offensive von TuS Hoberge-Uerentrup kommt torhungrig daher. Über vier Treffer pro Match markiert TuS Hoberge-Uerentrup im Schnitt. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der TuS Eintracht Bielefeld schafft es mit fünf Zählern derzeit nur auf Platz 13, während TuS Hoberge-Uerentrup 15 Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt.

TuS Hoberge-Uerentrup geht als klarer Favorit ins Spiel, liegt man im Klassement doch deutlich vor dem TuS.

Autor/-in: FUSSBALL.DE (Dieser Text wurde auf Basis der dem DFB vorliegenden offiziellen Spieldaten am 08.10.2025 um 07:27 Uhr automatisch generiert)

