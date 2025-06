TuS Eintracht Bielefeld triumphiert über TuS Quelle

David Golubovic brachte TuS Quelle in der 14. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause reklamierte der TuS Eintracht Bielefeld eine knappe Führung für sich. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Tim Oliver Sachwitz Philip Joel Hofmann und Elias Kemkers vom Feld und brachte Jan Schürmann und Jan Hardieck ins Spiel. Dennis Kipp war zur Stelle und markierte das 2:0 des TuS (47.). Curtis Jeffrey Zoa Thuekam, der von der Bank für Jamel Knouzi kam, sollte für neue Impulse bei TuS Quelle sorgen (57.). Golubovic brachte den TuS Eintracht Bielefeld in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (60.). Durchsetzungsstark zeigte sich TuS Quelle, als Zoa Thuekam (61.) und Djalma Ricardo Abal Calvo (68.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit Janis Kopmann und Ferhan Kacmaz nahm Tomislav Tadic in der 67. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kieran Connor Fewins und Abdul Samet Özdogan. Klaus Siemes erhöhte für den TuS auf 4:2 (73.). Julian Jaspers stellte schließlich in der 83. Minute den 5:2-Sieg für Bielefeld sicher. Am Ende behielt der TuS Eintracht Bielefeld gegen TuS Quelle die Oberhand.

Kaum einmal wurde die Heimmannschaft den eigenen Erwartungen in dieser Saison gerecht. Am Ende wusste der TuS den Abstieg nicht zu verhindern. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 52:85, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für den TuS Eintracht Bielefeld eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Der TuS ist in dieser Spielzeit mit einem blauem Auge davongekommen. Die magere Ausbeute von sieben Siegen, drei Remis und 20 Pleiten reichte für den Klassenerhalt.