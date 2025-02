TuS Eintracht Bielefeld: Kräftemessen mit KF Kosova Bielefeld

So., 02.03.2025, 15:00 Uhr

KF Kosova Bielefeld will nach vier Spielen ohne Sieg bei TuS endlich wieder einen Erfolg landen. Die 13. Saisonniederlage kassierte der TuS Eintracht Bielefeld am letzten Spieltag gegen den SG Oesterweg. KF Kosova Bielefeld kam zuletzt gegen die SC Bielefeld 04/26 zu einem 2:2-Unentschieden. Das Hinspiel hatte KF Kosova Bielefeld zu Hause mit 3:0 gewonnen.

KF Kosova Bielefeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Vor allem die Offensivabteilung der Gäste muss der TuS Eintracht Bielefeld in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der TuS schafft es mit zehn Zählern derzeit nur auf Platz 16, während KF Kosova Bielefeld 21 Punkte mehr vorweist und damit den fünften Rang einnimmt. KF Kosova Bielefeld wie auch der TuS Eintracht Bielefeld haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.

Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung für KF Kosova Bielefeld, schließlich kommt die bisherige Saisonbilanz des Teams von Trainer Liridon Redjepi erheblich erfreulicher daher als das Abschneiden des TuS.