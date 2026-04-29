TuS Eintracht Bielefeld II zu Gast beim VfL Schildesche II

– Foto: Peter Schildmann

Am Sonntag steht für den TuS Eintracht Bielefeld II ein anspruchsvolles Auswärtsspiel an. Um 12:30 Uhr tritt das Team auf dem Kunstrasenplatz der Röwekamp-Sportarena gegen den VfL Schildesche II an.

Die Ausgangslage ist klar: Schildesche steht mit 35 Punkten auf Platz 6 der Kreisliga B Staffel 2 und hat weiterhin Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Unsere Mannschaft reist als Tabellenzweiter mit 44 Punkten an und will den Platz hinter Spitzenreiter Türkügücü Sennestadt verteidigen. Gerade deshalb zählt in dieser Partie jeder Punkt.

Zusätzliche Motivation liefert das Hinspiel. Dort musste sich unsere Mannschfat deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Diese Niederlage ist noch nicht vergessen – am Sonntag bietet sich die Chance, eine Reaktion zu zeigen und zu beweisen, dass die Mannschaft aus dem Hinspiel gelernt hat.

Schildesche verfügt über eine stabile Offensive und hat in 22 Spielen bereits 58 Tore erzielt. Gleichzeitig zeigt die Tabelle aber auch, dass die Gastgeber defensiv verwundbar sind. Für TuS Eintracht wird es darauf ankommen, von Beginn an konzentriert aufzutreten, Zweikämpfe anzunehmen und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen.