TuS Eintracht Bielefeld II zeigt starke Reaktion

– Foto: TuS Eintracht

Nach der bitteren 0:3-Niederlage in Versmold hat TuS Eintracht Bielefeld II die perfekte Antwort gegeben und sich mit einem souveränen 2:0-Heimerfolg gegen den VfL Theesen II in die Winterpause verabschiedet. Auf dem heimischen Platz zeigte die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadić eine engagierte, konzentrierte und geschlossene Vorstellung – genau das, was eine Woche zuvor noch gefehlt hatte.

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber das Kommando, spielten mutig nach vorne und ließen defensiv kaum etwas zu. In der 26. Minute belohnte sich Eintracht für den starken Start: Basman Mazin Gavan traf zum 1:0 und sorgte für Jubel bei den Heimfans. Auch nach der Führung blieb das Team griffig und zweikampfstark, sodass die knappe Pausenführung durchaus verdient war.

In der zweiten Hälfte versuchte Theesen zwar noch einmal Druck aufzubauen, doch TuS hielt dagegen – mit viel Einsatz und stabiler Defensive. Kurz vor Abpfiff machte Julian Jaspers in der 89. Minute alles klar und schob zum 2:0-Endstand ein. Ein Treffer, der den Einsatz der Bielefelder krönte und den Sieg endgültig sicherte. Mit den drei Punkten festigt TuS Eintracht Bielefeld II den zweiten Tabellenplatz und bleibt im Rennen um das große Ziel ganz vorne mit dabei.